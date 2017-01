Sébastien Deblois de retour devant le tribunal

(Trois-Rivières) Après avoir passé plusieurs mois sous le soleil, Sébastien Deblois se retrouve maintenant à l'ombre pour avoir fui la justice pendant plus d'un an.

En 2012, cet homme avait été impliqué dans un violent accident de motoneige à Saint-Alexis-des-Monts.

Une dame avait d'ailleurs subi des blessures très graves lors de l'impact, passant près d'y laisser une jambe. Enceinte, elle avait cependant été capable de mener sa grossesse à terme. Son conjoint avait également été blessé.

Sébastien Deblois avait par la suite été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles au terme d'un procès tenu en 2015. Or, le juge Guy Lambert n'avait jamais pu rendre une sentence puisque l'individu s'était soudainement volatilisé.

Il ne s'était pas présenté à la cour une première fois le 26 novembre ni le 15 décembre. Un mandat d'arrestation avait alors été émis.

Lors de son retour devant le tribunal à Shawinigan, lundi, il a justement expliqué au juge Lambert qu'il était allé rejoindre sa femme en République Dominicaine. Or, il aurait pris panique en croyant ne plus la revoir s'il revenait au Québec d'autant plus que celle-ci n'a pas de visa. Évidemment, il ne pourra pas pour l'instant recouvrer sa liberté.

Son dossier a été reporté au 16 février.