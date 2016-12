La SQ recherche un homme disparu

M. Fréchette aurait été vu pour la dernière fois alors qu'il quittait la résidence d'un membre de sa famille vivant à Trois-Rivières, mercredi. Il serait alors monté à bord de sa voiture, une Saturn Ion 2004 de couleur rouge et immatriculée W91 MFJ. Il mesure 1 m 83, pèse 98 kg, a les cheveux gris et les yeux bleus. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, il portait un manteau d'hiver bleu avec du vert et du blanc. Selon ses proches, il existe des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Les personnes qui croient détenir des informations qui pourraient aider à le retrouver sont invitées à communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la SQ en composant le 1 800 659-4264.