Un motorisé volé à Shawinigan: la SQ recherche des informations

Le vol en question aurait été perpétré vers 21 h 40 dans le stationnement d'une compagnie d'excavation sur le chemin du parc national. Le motorisé est de marque Allegro Open Road et date de 2013, est brun et beige et est immatriculé au Québec (FJB4357).

Le suspect aurait pris la fuite au volant du véhicule d'une valeur de 150 000 $ par la 6e Rue en direction de Grand-Mère ou par l'autoroute 55. Toute personne qui détiendrait des informations concernant ce vol est invitée à communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.