Alain Lefèvre, résurrecteur d'André Mathieu

Le film La Forteresse , réalisé par Fedor Ozep, est paru en 1947, et mettait en vedette Paul Dupuis, Jacques Auger et Nicole Germain. Décédé en 1968, André Mathieu avait été qualifié d'«enfant prodige», lui qui avait commencé à composer à l'âge de quatre ans. Fils du pianiste et compositeur Rodolphe Mathieu, il avait obtenu, enfant, une bourse pour étudier à Paris, et à 12 ans, il poursuivait ses études à New York. Sa carrière a décliné à partir des années 1950, et il a fini ses jours dans un relatif oubli.

«André Mathieu, même jeune, est très fâché et ça le traumatise. Finalement, le Concerto de Québec , il l'appelle aussi le Concerto romantique parce que c'était son truc à lui, tout était romantique chez lui. Mais le Concerto de Québec n'existe plus, dans le sens que le Concerto de Québec est un grand mensonge. Le concerto qui existe aujourd'hui est le Concerto no 3 , avec des grands passages qui avaient été coupés dans les deuxième et troisième mouvements», poursuit-il.

Alain Lefèvre raconte: «Le Concerto no 3 n'est pas joué avec orchestre parce que Mathieu avait tous les problèmes que nous savons. Mais il y a un producteur de films qui veut faire le premier film de langue française en Amérique du Nord, La forteresse . Comme le film se passe à Québec, le producteur dit: ''On va l'appeler le Concerto de Québec ''. Ils prennent la partition d'André Mathieu, qui est jeune et n'a pas les reins assez solides, et, comme on dit au Québec, ils zigonnent beaucoup dans la partition.»

Le samedi 16 septembre, en ouverture de la 40 e saison de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, il interprétera le Concerto no 3 en do mineur «Concerto romantique» d'André Mathieu, anciennement connu sous le nom de Concerto de Québec . En mars 2010, il avait livré le Concerto no 4 de Mathieu, sous la direction du chef émérite de l'OSTR, Gilles Bellemare, qui avait reconstitué l'oeuvre. Maestro Bellemare avait transcrit et orchestré les fragments de ce concerto d'André Mathieu, décédé à 39 ans en laissant plusieurs esquisses et brouillons d'oeuvres.

Après quatre décennies d'acharnement à déterrer et faire fleurir l'oeuvre cachée d'André Mathieu, Alain Lefèvre considère-t-il avoir accompli sa mission?

«Le but le plus important était de voir de jeunes pianistes canadiens avoir le courage de jouer Mathieu. Parce que moi, si je défends Mathieu tout seul, je suis toujours dans une espèce de croisade épuisante pour le vendre. C'est correct, c'est bien, mais André Mathieu ne m'appartient pas. Il appartient à la collectivité du monde entier», répond-il.

«Je n'ai pas arrêté avant, parce que je ne voyais pas poindre de jeunes pianistes de chez nous jouer Mathieu. Et présentement, je vois de plus en plus de jeunes qui jouent Mathieu et qui le mettent dans leur répertoire», se réjouit le pianiste en citant comme exemple Jean-Michel Dubé, qui a fait un enregistrement de Mathieu.

Sur cette lancée, Alain Lefèvre enchaîne avec une tirade patriotique: «C'est bien beau de voir les Français défendre Ravel, les Polonais défendre Chopin, les Russes défendre Tchaïkovski... Mais je pouvais difficilement comprendre que mes collègues ne défendent pas la musique du Québec. Je le dis très modestement, j'ai joué Mathieu dans les plus grandes salles de concert à Berlin, à Londres, à Paris à Tokyo, à Shanghai, à Beijing, partout dans le monde. Chaque fois les gens étaient totalement emballés.»

Artiste complet, Alain Lefèvre a composé, interprété et enregistré une multitude de titres, et parcouru le monde pour offrir des concerts en solo ou avec orchestre. Dès l'âge de six ans, il a multiplié les prix et les honneurs. Y a-t-il quelque chose qu'il n'a pas encore réalisé?

«Plus que jamais, je suis inquiet de la situation de la musique classique à travers le monde. Je vois de plus en plus de jeunes musiciens de grand talent travailler très fort, mais je vois de plus en plus la musique classique disparaître. Il y a beaucoup d'orchestres, mais la place faite à la musique classique est de plus en plus petite. On a de plus en plus de difficulté quand on écoute les radios, d'avoir un poste qui travaille pour la cause de la musique classique; quant à la télé, elle ne présente plus de musique classique, et les talk-shows, c'est tout sauf de la culture», énumère-t-il.

«Alors si oui, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, et que je n'arriverais peut-être pas à faire, ce serait de convaincre nos décideurs de se dire que la musique classique rend l'humain meilleur. Je suis fondamentalement persuadé que la musique classique est bonne pour l'âme», conclut-il.