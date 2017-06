FestiVoix: les coups de coeur de Thomas Grégoire

(Trois-Rivières) Au tour de Thomas Grégoire, directeur général du FestiVoix, de subir la torture de dénicher dans sa programmation cinq coups de coeur qu'il considère incontournables. Cinq éléments, dans une programmation qui compte plus de cent spectacles différents, c'est plus qu'un casse-tête, c'est un dilemme moral.

«C'est d'autant plus difficile, soutient le grand manitou de l'événement, qu'on est forcément amoureux de notre programmation. Nous avons un comité qui fait un travail extraordinaire pour mettre sur pied cette programmation dont chaque élément a été voulu, étudié dans une volonté de faire des choix artistiques forts. Pour nous, tous les choix comptent, que la salle ait une capacité de 60 places ou de 17 000. Le FestiVoix est un événement culturel avant tout et on veut de la diversité.»

«Réussir à programmer un groupe de ce niveau, ça démontre le professionnalisme de l'organisation et de ses partenaires parce que ne serait-ce qu'au niveau du montage technique et logistique, c'est très imposant. On est allé chercher un groupe exceptionnel pour lequel on assure une accessibilité tout aussi exceptionnelle: quand ils viennent au Centre Bell ou au Centre Vidéotron, les billets ne se vendent pas sous forme d'un passeport à 43 $! C'est la preuve que notre mission de prioriser l'accessibilité n'empêche pas de présenter les meilleurs artistes possible.»

Cet aspect constitue certes une plus-value dans un choix élaboré, il faut bien le dire, sur d'autres bases. «Au moment de la sélection, ce qui nous a guidé, c'est le fait que c'est un groupe qui marche super fort et que ce serait un événement majeur que de le présenter à Trois-Rivières. Pour nous, il importait qu'on soit en mesure de l'inscrire dans le cadre de la programmation régulière, donc accessible avec le passeport général. Tout cela était possible alors, on a foncé tête baissée et, évidemment, les réactions ont été extraordinaires.»

Autre motif qui n'est pas pour déplaire à Thomas Grégoire, c'est la qualité du propos véhiculé par cet immense groupe canadien dans ses chansons. «Non seulement ils offrent de l'excellente musique mais ils véhiculent un propos politique qui n'est pas banal, loin de là. Ils se sont souvent positionnés par rapport à des enjeux importants et quand la musique peut être un véhicule pour des propos bien marqués je trouve que c'est d'autant plus intéressant.»

L'événement vient avec un ajout qui est tout sauf anecdotique: la première partie sera assurée par le festif groupe Valaire. «Certains pourraient penser que ça n'a pas de rapport, argue le directeur général, mais justement, oui, ça en a un: Valaire ce sont des gars qui mettent le feu sur la scène. C'est super festif, coloré et ça constitue un excellent mélange avec Fugain. Nous aimons croiser des univers en élaborant la programmation et voilà un croisement particulièrement réussi. Ça va être le fun !»

«Ça, c'est un élément dont nous sommes très fiers. On veut que le public soit surpris par la programmation à l'occasion et là, je pense que les gens ont été étonnés qu'on puisse mettre la main sur un nom pareil. En plus, il va faire des chansons du Big Bazar accompagné par une troupe du nom de Pluribus qui compte une douzaine de membres. Il va y avoir des cuivres, ça va danser, chanter... C'est quand même un événement! On cherche à ce que les gens viennent s'amuser au FestiVoix. Cette fois, il ne fait aucun doute que tout le monde va chanter et danser sur ces immenses succès et les festivaliers vont passer une excellente soirée.»

Incapable de limiter son choix à un spectacle en particulier, Thomas Grégoire parle de la scène située du côté du couvent des Ursulines comme d'un seul et même coup de coeur d'une durée d'une dizaine de jours. «Avec les années, on a défini la personnalité de cette scène emblématique du FestiVoix. C'est un endroit incroyable parce qu'on y accueille plus de 4000 personnes chaque soir en conservant l'atmosphère d'un concert intime. On ne remerciera jamais assez les Ursulines de rendre cela possible et d'ailleurs, cette année, c'est leur 320e anniversaire et on va le souligner lors du spectacle de Fabiola, une ancienne du CMI, le 1er juillet.»

«C'est une scène où on crée des moments magiques. Les gens adorent l'endroit et les artistes également. On y accueillera notamment des gens comme Mario Pelchat, Louis-Jean Cormier ou Richard Séguin cette année. Ils auraient tout très bien pu être sur la grande scène mais ils préféraient celle-là parce qu'ils la considèrent comme une grande scène. En plus, elle permet une programmation éclatée qui nous fait présenter Cindy Bédard, Yann Perreau, The Franklin Electric, Les soeurs Boulay ou Marie-Josée Lord avec Quartango. Tous ces spectacles très différents vont parfaitement s'inscrire dans ce cadre. C'est un trésor, cette scène-là.»

Quand on lui demande de définir sa magie unique, trois mots viennent à l'esprit de Thomas Grégoire: «Excellence, intimité et émotion.» Rien à rajouter.