Nelly: l'amour, la mort, l'obsession

(Trois-Rivières) En 2009, l'écrivaine Nelly Arcan a mis fin à ses jours après avoir brillé d'un éclat aussi vif qu'inhabituel dans les paysages littéraire et médiatique tant québécois qu'européens. Huit ans plus tard, elle retrouve la vie dans Nelly par les soins de la cinéaste Anne Émond et de l'interprète Mylène Mackay.

Cette nouvelle vie force à porter un nouveau regard sur cette femme au talent démesuré qui, comme sa vie dissolue, masquait plus ou moins adéquatement une vie intérieure faite de souffrances et d'obsessions. Dire qu'elle était complexe est sans doute un euphémisme.

Fan assumée de l'écrivaine, Anne Émond a bien tenté d'écrire une biographie conventionnelle. Une année complète à documenter son scénario selon les principes convenus, à rencontrer ses proches, ses collaborateurs, à tenter de cerner l'artiste comme la femme pour aboutir à un scénario qu'elle qualifie de «plate à mourir». Elle qui a senti ancré en elle au moment même du décès de l'écrivaine le désir de faire un film sur elle. Elle ne pouvait se résoudre à tracer de cette femme exceptionnelle un portrait banal. «La vérité factuelle n'était pas la meilleure façon de rendre compte de qui elle était», résume-t-elle aujourd'hui.

Elle a opté pour un tout autre récit. Une histoire librement inspirée de la vie de l'écrivaine dont l'existence, à l'instar de l'oeuvre, était tout sauf conventionnelle. Anne Émond s'est plongée dans un scénario éclaté où quatre femmes distinctes se combinent pour dessiner l'être multiple qu'était Arcan: la star, l'amoureuse maladive, la prostituée et l'écrivaine.

«D'une certaine façon, c'est aussi une vision d'elle plus poétique. Le film a un côté impressionniste ne serait-ce que parce qu'il n'a pas une structure avec un début, un milieu et une fin. Ce qui soude l'ensemble, ce sont les obsessions de Nelly.»

Chacune de ces femmes se définit à travers des émotions exacerbées. Même l'auteure, pourtant très cérébrale, est emportée par les doutes et l'anxiété dans les semaines qui précèdent comme celles qui suivent la parution de ses ouvrages. La prostituée, peut-être la plus désincarnée de ses identités, se réfugie dans l'illusion du contrôle qui finit forcément par lui échapper, l'entraînant dans des envies suicidaires. «Elle est un personnage tragique, ça ne fait pas de doute pour moi, explique Anne Émond en entrevue téléphonique. Elle portait en elle un vrai mal de vivre. C'est un personnage que tout tuait: tout ce qui était bon pour elle finissait par la tuer. Même l'écriture qui aurait pu être très salvatrice se transformait en angoisse destructrice.»

La serrer dans ses bras

Anne Émond aime Nelly Arcan. Elle l'a aimée dès la lecture de son premier roman. «Quand j'ai appris sa mort, je l'ai pris personnel. J'a pleuré comme pour le décès d'une de mes amies. Curieusement, sans l'avoir jamais rencontrée, j'ai vécu quelque chose de vraiment intime avec elle.»

Elle ne peut prétendre faire vivre une expérience similaire aux spectateurs, mais souhaite quand même les interpeller profondément. «Le film soulève plus de questions que de réponses. On se demande comment elle a pu en arriver à se donner la mort et personne ne peut vraiment répondre à ça. Le film n'en a pas la prétention. Elle est partie avec ses secrets mais je pense que le film peut donner certaines clés pour aider à la comprendre. Chacun d'entre nous peut probablement trouver en lui un soupçon des émotions qui se sont exprimées si fortement chez elle.»

Pour la scénariste, le film est une histoire de malheur qui se révèle couche par couche. «Je pense que sa vie s'est déroulée comme une spirale de malheurs, le martèlement de ses obsessions se répétant constamment. Elle était enfermée dans des obsessions qui la tiraient irrémédiablement vers le bas.»

Parce qu'elle aborde la tendance suicidaire de cette femme excessive et paradoxale de front, sans fausse pudeur, elle croit que Nelly peut être un film difficile à regarder. La cinéaste reprend ici le thème du suicide qui a marqué son oeuvre jusqu'ici jusqu'à être l'axe central de son précédent long métrage, son deuxième, Les êtres chers. «Je suis habitée par le suicide, confie-t-elle carrément. C'est un sujet qui me préoccupe pour l'avoir vécu de très près et pour cette raison, je me sens légitimée d'en parler. C'est quand on ne parle pas de la maladie mentale qu'en quelque sorte, on condamne ceux qui en souffrent. Je pense que la maladie mentale est présente chez presque tout le monde à différents degrés. La souffrance, la difficulté à comprendre la vie, le sentiment de solitude, c'est assez universel. Dans le cas de Nelly, c'était simplement extrême.»

Peut-être précisément pour cette raison, la cinéaste éprouve toujours pour le personnage une profonde affection. «Depuis cinq ans que je suis plongée dans le projet, mon opinion sur elle n'a en rien changé. J'aurais voulu lire plus de romans écrits par elle. Je pense encore à elle avec beaucoup d'amour et j'aurais aimé la serrer dans mes bras. Je l'aime et je l'admire.»