Vos sorties de septembre

SPECTACLES ET CONCERTS

Amphithéâtre Cogeco

1er, 2 et 3 septembre à 20 h: Grease

Vendredi 8 et samedi 9 septembre à 20 h 30: Elvis Experience avec Martin Fontaine

Dimanche 17 septembre à 19 h: Place aux aînés

Samedi 23 septembre à 20 h: Boney M

Salle J.-Antonio-Thompson

1er, 2, 8 et 9, septembre à 20 h: Britshow, le roadtrip musical

Jeudi 14 septembre à 20 h: Réal Béland

Samedi 16 septembre à 20 h: Orchestre symphonique de Trois-Rivières, avec Alain Lefèvre

Dimanche 24 septembre à 11 h au foyer Gilles-Beaudoin: Le cas Beethoven, série Matinées en musique

Théâtre du Cégep de Trois-Rivières

Vendredi 15 septembre à 20 h: UZEB

Salle Louis-Philippe-Poisson

Vendredi 22 septembre à 20 h: Liliane Bruneau

Centre des arts de Shawinigan

Vendredi 22 septembre à 20 h: Shawn Philips

Vendredi 29 septembre à 20 h: Fabien Cloutier

Samedi 30 septembre à 20 h: Premier Ciel, L'Heptade, héritage musical d'Harmonium

Maison de la culture Francis-Brisson

Jeudi 28 septembre à 17 h: Dan Lemay, lancement d'album

Vendredi 29 septembre à 20 h: Emie R. Roussel Trio

Complexe culturel Félix-Leclerc

Samedi 9 septembre à 20 h: Pépé et sa guitare

Samedi 23 septembre à 20 h: 2 Frères

Samedi 30 septembre à 15 h: Bryan Perro, Contes cornus, légendes fourchues

Moulin Michel de Gentilly

Vendredi 8 septembre à 20 h: QW4RTZ

Samedi 16 septembre à 20 h: Groenland

Vendredi 29 et samedi 30 septembre à 20 h: Michel Rivard

L'Grenier du Magasin général Le Brun

Vendredi 1er septembre à 20 : Jim Zellers

Samedi 2 septembre à 20 h: Zebulon

Vendredi 8 septembre à 20 h: Karim Ouellet

Samedi 9 septembre à 20 h: Laurence Castera

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre à 20 h: Kevin Parent

Samedi 16 septembre à 20 h: Émile Bilodeau

Samedi 23 septembre à 20 h: Simon Boudreau

Vendredi 29 septembre à 20 h: Angel Forrest

Samedi 30 septembre à 20 h: France D'Amour

Théâtre Belcourt

Samedi 23 septembre à 20 h: Les Cuillères à Carreaux

Vendredi 29 septembre à 20 h: Dominic & Martin

Samedi 30 septembre à 20 h: Jérémy Demay

Brasserie de Normanville

Samedi 9 septembre à 21 h: De Bornival

Samedi 16 septembre à 21 h: 5 Doors Away

Samedi 23 septembre à 21 h: We One Were Trees + Lacey's Dream

THÉÂTRE

Salle Anaïs-Allard-Rousseau

7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 septembre à 20 h (sauf le 10 à 14 h): Le Prénom, du Théâtre des gens de la place

Église St.James

Vendredi 15 et samedi 16 septembre à 20 h: Théâtre insolite avec les Sages Fous