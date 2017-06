Vos sorties de juillet

Antarctique solo, du pôle sud à la scène sera présenté à la Maison d la culture Francis-Brisson à Shawinigan du 6 juillet au 19 août. Le projet implique Bryan Perro, Jeannot Bournival, Rémi-Pierre Paquin et Frédéric Dion.

Amphithéâtre Cogeco

Du 19 juillet au 19 août à 20 h 45: Stone, Hommage à Plamondon, par le Cirque du Soleil

Salle J.-Antonio-Thompson

Du 21 juillet au 12 août à 20 h Orchestra, avec le Beatles Story Band

Place du Marché à Shawinigan

Vendredi 7 juillet à 20 h 30: Nanatte Workman

Vendredi 14 juillet à 20 h 30: Fred Fortin

Vendredi 21 juillet à 20 h 30: The Brooks

Vendredi 28 juillet à 20 h 30: Marie-Chantal Toupin

Parc des Chenaux

Dimanche 2 juillet à 14 h: Concert champêtre avec Les Productions de la 42e Rue

Dimanche 9 juillet à 14 h: Concert champêtre avec Cordâme

Dimanche 16 juillet à 14 h: Concert champêtre avec Call Me Wayne

Dimanche 23 juillet à 14 h: Concert champêtre avec Sébastien Lépine et le Quatuor Esca

Dimanche 30 juillet à 14 h: Concert champêtre avec Christine Tassan et les Imposteures

Salle Anaïs-Allard-Rousseau

14, 15, 21, 22 juillet à 20 h et 23 juillet à 14 h: Les Productions de la 42e Rue, Jesus Christ Superstar

Vendredi 28 et samedi 29 juillet à 20 h: François Massicotte

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Dimanche 2 juillet à 14 h: Récital d'orgue avec Louise Fortin

Dimanche 9 juillet à 14 h: Récital d'orgue avec Édith Beaulieu

Dimanche 16 juillet à 14 h: Récital d'orgue avec Mélanie Barney

Dimanche 23 juillet à 14 h: Récital d'orgue avec Jocelyn Lafond

Dimanche 30 juillet à 14 h: Récital d'orgue avec Marc Senneville

Église Notre-Dame-de-la-Présentation

Dimanche 2 juillet à 10 h: Dimanche des artistes avec Francine Dufour, Catherine Laurin et Daniel Quirion

Dimanche 9 juillet à 10 h: Dimanche des artistes avec Denis Doucet et Sébastien Deshaies

Dimanche 16 juillet à 10 h: Dimanche des artistes avec Rachelle Thibodeai et Marc Gagné

Dimanche 23 juillet à 10 h: Dimanche des artistes avec Linda Proulx, Andréanne Lamothe, Pierre Gélinas et Pierre Beauséjour

Dimanche 30 juillet à 10 h: Dimanche des artistes avec Dany Dubois et Sébastien Deshaies

Gambrinus

Mardi 4 juillet à 21 h: Bad Moon Rising, Hommage à CCR

Mardi 11 juillet à 21 h: Mr. Tambourine Man, Hommage à Bob Dylan

Aux Berges du Lac Castor

Samedi 8 juillet: Samuele et Afrikaans Soul Sister

Jeudis centre-ville à La Tuque

Jeudi 6 juillet: One Of These Nights, Hommage aux Eagles

Jeudi 13 juillet: Angel Forrest

Jeudi 20 juillet: Divid Thibault

Jeudi 27 juillet: High Voltage, hommage à AC/DC

Site de l'église Saint-Sauveur à Shawinigan

Jeudi 6 juillet: François Lachance et artistes en émergence en première partie.

Jeudi 13 juillet: Amos, Margau et Elyann

Jeudi 20 juillet: Marie-Chantal Toupin

Jeudi 27 juillet: Marjo