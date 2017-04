Découvertes culturelles: place au talent citoyen!

(Trois-Rivières) Les Découvertes culturelles seront de retour du 28 au 30 avril dans sept lieux de diffusion de Trois-Rivières. Comme chaque printemps, les artistes-citoyens auront l'occasion de faire valoir leurs talents artistiques, et le public pourra non seulement découvrir ces talents, mais aussi visiter des lieux de diffusion culturelle de la ville qu'ils n'ont peut-être pas encore fréquentés.

Au coeur du volet arts visuels, les peintres, photographes, sculpteurs et artisans exposeront leurs oeuvres du vendredi au dimanche de 13 h à 17 h au Centre culturel Pauline-Julien, au foyer de la salle J.-Antonio-Thompson, au hall de l'Amphithéâtre Cogeco, à la Maison Rocheleau et au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Le volet patrimonial sera exploré via la sculpture sur bois à Boréalis les 29 et 30 avril en après-midi.

Les arts de la scène seront mis en valeur lors du Variétés Show à la salle Anaïs-Allard-Rousseau le 28, du Cabaret Découvertes à l'Amphithéâtre le 29 et du spectacle Créations jeunesse à la salle Thompson le lendemain. Des animations musicales sont aussi au programme les 29 et 30 en après-midi en divers lieux. La programmation complète se trouve au v3r.net.

Parmi les nouveautés, un circuit d'autobus gratuit proposera une visite exploratoire de deux heures des lieux d'exposition avec des escales de 15 minutes en chaque lieu, au départ de l'amphithéâtre.

Aussi, par le projet Coup de coeur, un comité de sélection invitera des artistes à se produire sur la scène des Voix libres lors du prochain FestiVoix. Des oeuvres en arts visuels seront également sélectionnées pour être exposées au centre Les Rivières dans le cadre d'une activité promotionnelle des Découvertes culturelles à l'automne.

Enfin, le nouveau concept La scène est à vous mettra à la disposition des visiteurs un micro, un piano et un espace public pour se produire de façon spontanée au Centre culturel Pauline-Julien les 29 et 30 avril de 15 h 30 à 16 h 30.