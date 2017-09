Les arts en bref

Photo SYlvain MAYER Dominique Leblanc mediatrice culturel a culture shawinigan pour les 50e du centre arts et journee culture ( propose exposition de expo 67 et histoire centre arts depuis 50 ans ainsi qu une exposition de photo de sylvain mayer sur des artistes qui sont passés par le centre culturel de l époque )

Le Centre des arts de Shawinigan organise une exposition rétrospective de ses 50 ans qui s'inscrit dans le cadre des Journées de la culture qui ont commencé vendredi et qui se poursuivront tout le week-end. Des centaines d'activités sont organisées en Mauricie et au Centre-du-Québec et la programmation complète est disponible sur le site www.journeesdelaculture.qc.ca. Sur la photo, on reconnaît Dominique LeBlanc, médiatrice culturelle pour Culture Shawinigan.