Les arts en bref

Trois-Rivières - Avec le temps qui annonce l'automne, les Journées de la culture s'amorcent à la grandeur de la province.

Dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, c'est une pléiade d'activités qui seront proposées au public lui permettant de découvrir plusieurs volets culturels du 29 septembre au 1er octobre.

En plus de la programmation diversifiée, les Journées de la culture organisent une chasse au trésor dans différentes municipalités. Par l'entremise du site internet www.journeesdelaculture.qc.ca, il est possible de choisir un des endroits suggérés et d'y découvrir les trésors connus et moins connus.

Comme, par exemple, dans le village de Saint-Alexis-des-Monts, la liste recommande le premier cimetière Marguerite-Boulanger et la maison du Docteur Roger-Tremble, médecin de campagne (50 ans), entre autres. C'est l'occasion de découvrir des bijoux incroyables au coeur des communautés parfois plus éloignées des grands centres.

À Trois-Rivières et Shawinigan, notamment, l'offre est très diversifiée. Des projections, aux visites historiques en passant par les activités découvertes, les rencontres avec les artistes et des spectacles de musique.

Il y en a pour tous les goûts, mieux vaut consulter la programmation disponible sur le site internet des Journées de la culture pour le portrait complet.