Les arts en bref

On pourra y consulter des documents d'archives sur l'histoire de la Vieille prison de Trois-Rivières. Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous. FRANÇOIS HOUDE

On présentera aussi Les secrets de la Vieille prison le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, de 10 h à 17 h.

Les Compagnons du folklore québécois à Trois-Rivières organisent une journée de danse traditionnelle et chansons à répondre le dimanche 1er octobre, de 13 h à 16 h.

Dans l'édition du mercredi 27 septembre, nous indiquions que le parcours animé brossant un portrait historique du village de Sainte-Anne-de-la-Pérade aurait lieu le 30 octobre. Il aura bel et bien lieu le dimanche 1er octobre avec des départs à 10 h et 13 h 30 au Domaine seigneurial de Sainte-Anne. L'activité est gratuite et l'inscription est obligatoire au 418-325-3522 parce que le nombre de places est limité. FRANÇOIS HOUDE