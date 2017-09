Les arts en bref

Le Nouvelliste Conservatoire de musique

La saison 2017-2018 du Conservatoire de musique de Trois-Rivières s'amorce avec une programmation qui s'inscrit dans le cadre du Festival international de la poésie. Tout d'abord, le quatuor à cordes Esca se produira avec la poète Cécile Oumhani le 29 septembre à 19 h. Le 4 octobre à 15 h ce sera aux poètes Jean-Claude Ettori et Cinta Montagut de s'allier à Odette Beaupré, cantatrice et le 5 octobre à 19 h une classe d'improvisation sera présentée par Philippe Bournival et Denise Boucher, poète. Ces trois propositions auront lieu à la salle Armando-Santiago. De plus, le 3 octobre à 12 h, des lecteurs de la Maison Coup de pouce s'uniront à des élèves du Conservatoire pour présenter Des notes et des mots. KIM ALARIE

Financement pour 10 projets artistiques

Dix projets soumis par des artistes du Centre-du-Québec bénéficieront d'un soutien financier dans le cadre de l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de cette région administrative. Parmi eux, Mireille Baril de Bécancour qui oeuvre dans le domaine de la danse et Maureen Martineau romancière de Tingwick. Elles recevront respectivement 18 000 $ pour le soutien à la mobilité des artistes et 14 000 $ pou le soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels. Le programme est né d'une entente conclue entre le Conseil des arts du Québec, la MRC d'Arthabaska et de Drummond ainsi que les villes de Bécancour, Drummondville et Victoriaville et dispose de 510 000 $ qui seront répartis sur trois années. KIM ALARIE

Ouverture des Disquaires Sunrise

Le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, les Disquaires Sunrise célébreront l'ouverture de 80 succursales dans le pays dont celle du Centre commercial Les Rivières. Les célébrations incluent des cadeaux (produits éditions limitées, vinyles signés, etc.) des collations et des rabais exclusifs. En parallèle, on annonce la tenue du premier concours dédié aux artistes locaux qui offre la chance aux artistes amateurs de distribuer leur musique partout au pays. Les artistes intéressés doivent remplir le formulaire en ligne qui permettra de procéder à une période de vote. Un jury va déterminer ensuite le gagnant parmi les 10 artistes ayant reçu le plus de votes du public et il méritera la production de 500 vinyles et 500 CD de sa musique avec distribution nationale. Pour plus d'informations, on peut consulter le http://www.sunriserecords.com. FRANÇOIS HOUDE

Musique à St. James

La nouvelle saison de la série Musique à St. James débutera le dimanche 1er octobre à 15 h au Centre d'art des Récollets-St. James alors qu'on présentera l'Ensemble Ladom avec, à sa tête, la Trifluvienne Marie-Christine Pelchat St-Jacques. Avec eux, se côtoient le folklore des Balkans, le tango de Piazzolla ou la musique classique de Bach, Chopin, Brahms et autres, revisités. Billets: 32,49 $; 12,50 $ pour les étudiants (taxes en sus). On peut réserver au 819-380-9797, 1-866-416-9797 ou sur le Réseau Ovation. FRANÇOIS HOUDE

L'Arrivée présenté à Shawinigan

La bibliothèque Bruno-Sigmen projettera sur grand écran le film L'Arrivée de Denis Villeneuve le jeudi 12 octobre à 18 h 30. On demande de réserver sa place au 819-537-4989. L'entrée est gratuite pour les abonnés des bibliothèques de Shawinigan sur présentation de la carte et au coût de 5 $ pour les non-abonnés. FRANÇOIS HOUDE

Domaine seigneurial Sainte-Anne