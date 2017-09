 Amphithéâtre Cogeco: le cap des 100 000 spectateurs franchi 

(Trois-Rivières) En terme d'achalandage global, l'été 2017 a été le meilleur de la courte histoire de l'Amphithéâtre Cogeco qui a accueilli 107 000 spectateurs comparativement aux 95 000 de 2016. On parle donc d'une hausse d'achalandage de 13 %.

Le gros morceau est évidemment le spectacle Stone du Cirque du Soleil qui, pour vingt représentations, a attiré 62 000 spectateurs pour une moyenne de 3100 personnes et un taux d'occupation de 95 %. C'est une bonne hausse par rapport aux 85 % du spectacle Tout écartillé de 2016. Ce n'est cependant pas le meilleur score pour le Cirque du Soleil à Trois-Rivières puisque Le monde est fou, consacré à Beau Dommage en 2015 avait attiré 64 000 personnes pour 20 représentations et un taux d'occupation de 96 %.

Les autres spectacles qui ont été présentés à l'Amphithéâtre en 2017 sont: Inondés d'amour (11 juin), La Voix 5 (16 juin), Trois-Rivières en Blues (24 au 27 août), Grease (1er, 2 et 3 septembre), Elvis Experience (8 et 9 septembre), Hommage aux citoyens engagés (6 septembre), Place aux aînés (17 septembre) et Boney M. avec Liz Mitchell (23 septembre).

Pour la première fois en trois ans, le pourcentage des spectateurs en provenance de l'extérieur de la Mauricie a dépassé la barre des 50 % pour atteindre 52 %.