Les arts en bref

Le cas Beethoven sera une représentation d'une heure réalisée par l'ensemble formé d'Antoine Bareil (violon), d'Uliana Drugova (violon et membre de l'OSTR) de Bojana Milinov (alto) et de Ioav Bronchti (violoncelle et membre de l'OSTR).

Jean-Marc Vallée à Tout le monde en parle

Auréolé aux Emmys dimanche dernier pour la série Big Little Lies, le réalisateur Jean-Marc Vallée lancera la 14e saison de Tout le monde en parle, dimanche à 20h sur ICI Radio-Canada Télé. Guy A. Lepage et Dany Turcotte reçoivent aussi Luc Picard pour District 31 et le film Les rois mongols, Christian Bégin pour le film Le problème d'infiltration et Curieux Bégin, Émilie Perreault pour le livre Faire oeuvre utile, de même que Jessica Turmel, intervenante au Groupe de recherche et d'intervention psychosociale GRIP, Marie-Ève Goyer, médecin au Centre de recherche et d'aide pour narcomanes de Montréal CRAN, et Alexandre Paradis, fondateur de SOS Itinérance, au sujet de la crise du fentanyl. Richard Therrien