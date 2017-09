Les arts en images

Le Symposium Automn'Art, le rendez-vous des peintres amateurs et professionnels, a eu lieu pour une onzième année à La Tuque.

Sur la photo: la présidente de la Corporation de développement culturel, Stella Montreuil, l'artiste Isabelle Gauvin et la directrice générale de la Corporation, Nancy Kukovica.

Le projet d'exposition mobile «L'art contemporain se déplace» se poursuit à Trois-Rivières. Dans le cadre de cette exposition mise sur pied à l'automne 2015 par la Corporation de développement culturel et la Société de transport de Trois-Rivières, il sera possible d'admirer des oeuvres de l'artiste Isabelle Gauvin, et ce, jusqu'à la mi-décembre.

Ce sont l'intérieur et l'extérieur d'un minibus du circuit numéro 12 - Saint-Louis-de-France ainsi qu'un abribus situé sur la rue Louis-de-France qui ont servi cette fois de canevas à l'artiste. MATHIEU LAMOTHE