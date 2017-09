 Journées de la culture: plusieurs activités en Mauricie 

En tout, ce sont plus de 3000 activités qui se dérouleront les 29, 30 septembre et le 1er octobre partout au Québec et qui mettront de l'avant le patrimoine culturel.

Parmi les propositions offertes dans la région, il y a un atelier de bandes dessinées à Grand-Mère en compagnie de François St-Martin et Marc Bruneau, les créateurs de la bande dessinée Dans la tête de François, samedi et dimanche au Centre de glisse Vallée du parc de 11 h à 15 h.

À Grandes-Piles, on propose une visite guidée à partir de l'église pour y faire des découvertes historiques et culturelles dans le village, samedi de 13 h à 16 h. L'activité sera remise au lendemain en cas de pluie.

Du côté de Trois-Rivières, Ciné-Campus présente, dimanche à 13 h 30, C'est le coeur qui meurt en premier d'Alexis Durand-Brault suivi d'une discussion. Toujours à Trois-Rivières, le centre d'immersion aux arts La Fenêtre présentera un extrait de la pièce Diables en boîtes dans le hall de la bibliothèque Gatien-Lapointe, le vendredi à midi. L'horaire complet des activités est disponible sur le site journeesdelaculture.qc.ca.