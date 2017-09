Les arts en bref

Plusieurs intervenants seront alors réunis, dont quelques artistes ainsi qu'Arnold Fay, un ancien draveur, qui partagera avec le public son expérience dans les forêts et sur les rivières de la Mauricie. L'entrée est gratuite. FRANÇOIS HOUDE

Parmi les artistes de la région en nomination pour le gala de l'ADISQ 2017, le Trifluvien d'origine Antoine Corriveau occupe une place de choix. L'auteur, compositeur et interprète est en nomination dans quatre catégories: album alternatif de l'année, choix de la critique, arrangements de l'année ainsi que prise de son et mix de l'année. FRANÇOIS HOUDE

La saison 2017 de théâtre insolite prendra fin ce week-end avec les derniers spectacles présentés autour de l'église St. James à Trois-Rivières. Les Sages fous présenteront les pièces Une brève histoire du temps, Le ciel Rue et Aroldo au centre-ville trifluvien les 15 et 16 septembre. Les billets, gratuits, seront disponibles dans le stationnement de l'église St. James à partir de 19 h vendredi.

Pour l'occasion, la rue des Ursulines, entre les rues Saint-François-Xavier et de l'Hôpital, sera fermée à la circulation entre 18 h 30 et 22 h vendredi et samedi. En cas de pluie, la programmation sera modifiée. JONATHAN FILION