Charette passée sous le grill de Mario Jean

Marie-Claude Filteau, productrice de l'émission, explique que l'équipe était à la recherche de municipalités de 1000 habitants et moins afin de miser sur un milieu tissé serré. Voilà une des raisons qui amènent la production à Charette.

«Ça nous permet une immersion totale et ça nous permet d'être à proximité des gens. Tout le monde se connaît et c'est ce qu'on veut. Notre recherchiste a lancé des perches à des connaissances et à travers des contacts pour demander si des villages voulaient nous recevoir et Charette a manifesté son intérêt.»

Charette n'est pas la seule municipalité du coin à recevoir la visite de Comédie sur mesure. Les 17 et 18 octobre, P-A Méthot sera à Sainte-Perpétue. Selon la productrice, l'émission permettra de connaître cette municipalité du Centre-du-Québec autrement que par son Festival du cochon.

Les émissions consacrées à Charette et à Sainte-Perpétue seront diffusées à l'hiver 2018.