Les arts en bref

Les aînés, le vieillissement, le cancer, le deuil et la maladie d'Alzheimer figurent au nombre des sujets traités. Il est également possible de consulter les cahiers thématiques sur le site internet du service: www.biblioaidant.ca . ÉRIC LANGEVIN

En plus de disposer des 15 cahiers thématiques portant sur divers sujets, les bibliothèques et le personnel jouent un rôle de réconfort par le biais du référencement mais aussi en organisant des conférences et des ateliers sur les sujets abordés dans les cahiers.

La Société de communication Atikamekw-Montagnais (SOCAM) en partenariat avec Innergex Énergie Renouvelable ont annoncé récemment les artistes en nomination pour la 2e édition du Gala de musique autochtone Teweikan. Plusieurs Atikamekws se retrouvent dans la liste.

L'événement se tiendra le 13 octobre au Palais Montcalm de Québec sous le thème «Le souffle d'un peuple - le Tambour éternel». Il s'agit d'un gala qui célèbre la créativité et l'excellence des artistes et des groupes musicaux issus des Premières Nations du Québec et du Labrador ainsi que des Inuits du Québec.

C'est un jury, composé d'Élisapie Isaac, Marc Déry et PakessoMukash qui a analysé les candidatures. Les artistes atikamekws en nomination sont Laura Niquay (Artiste ou groupe s'exprimant dans une langue autochtone, Artiste ou groupe de blues et/ou rock et meilleur album), Blackbear (Artiste ou groupe de musique traditionnelle), Jacques Néwashish (Artiste ou groupe de musique traditionnelle) et Sakay Ottawa (Artiste ou groupe de style folk et meilleur album). AUDREY TREMBLAY