Les arts en bref

Le Symposium Automn'Art, le Rendez-vous des peintres amateurs et professionnels, sera de retour pour une onzième année à La Tuque. L'événement se tiendra du 15 au 17 septembre au Complexe culturel Félix-Leclerc. Les métiers d'arts ont été ajoutés dans les disciplines présentées en nouveauté.

Alejandra Elena Basanes agira à titre de porte-parole pour cette édition. L'artiste trifluvienne originaire d'Argentine est diplômée et ancienne professeure d'arts plastiques à l'Université nationale de San Juan.

Elle détient également une Licence en arts plastiques de l'Université de Paris VIII et une maîtrise en arts visuels à l'université de Laval, Québec. Elle a réalisé des expositions en dessins, estampes et installations en Argentine, en France et au Québec.

Elle crée actuellement des oeuvres en estampe à l'Atelier Presse Papier et des créations en verre à l'atelier Devidrio à Trois-Rivières. Cette artiste en métiers d'arts va faire découvrir son univers à travers ses mediums favoris, soit les estampes et le verre.

De plus cette année il sera possible de voir les résultats des travaux des jeunes de l'école Centrale. Les oeuvres des élèves seront exposées durant toute la durée du symposium.

Les expositions seront ouvertes le vendredi de 13 h à 17 h et le samedi et le dimanche de 10 h à 16 h. La remise du prix coup de coeur aura lieu le dimanche 15 h 30.