Les arts en bref

Dans le cadre de sa programmation culturelle, le Musée des Abénakis présente le spectacle N'TOKI - Je me réveille, une création musicothéâtrale écrite et interprétée par l'auteure, compositrice et interprète abénakise Élise Boucher-DeGonzague sous la direction artistique de Sylvain Rivard. Ce spectacle raconte en textes et en chansons, la vie quotidienne d'une jeune abénakise sur le point de devenir mère. Élise Boucher-DeGonzague a une carrière qui l'a menée en Suisse, en Égypte et au Moyen-Orient de même qu'en France où elle s'est installée pendant quinze ans. Les billets, au coût de 20 $, sont disponibles en appelant le 450 568-2600. On demande de réserver avant le 18 septembre.

Librairie Poirier

En septembre, la librairie Poirier propose quelques rencontres avec des auteurs. Le mercredi 13 septembre, 17 h 30, l'auteure Martine Laurent alias Julia Säntis viendra discuter de son nouveau roman Relakh. Après l'entretien, Dominique Lemieux et Daniel Grenier des Librairies indépendantes du Québec offriront une formation sur le téléchargement du livre numérique. Le jeudi 14 septembre, à 17 h, c'est l'auteure et «coach de vie» Bénédict Ann qui parlera de son livre C'est décidé, j'arrête d'être Célib! 100 conseils pour trouver l'Amour. Dans un atelier présenté après la causerie, les spectateurs pourront discuter avec l'auteur de leurs questionnements amoureux. Le 21 septembre, à 19 h, l'historien Éric Bédard rencontrera le public pour parler de son livre Survivance. Ces rencontres sont animées par Patricia Powers. Pour informations et réservations: 819 379-8980. ou au www.facebook/librairiepoirier.

Causerie Joëlle Tremblay

Le mercredi 13 septembre à 18 h, la librairie l'Exèdre présentera une causerie de Joëlle Tremblay, professeure de philosophie au collégial et auteure de l'essai L'inéducation: l'industrialisation du système d'éducation au Québec. La rencontre sera animée par Christian Bouchard.

Projection de Demain

La Ville de Nicolet et le comité consultatif en environnement convient la population à la projection du film documentaire Demain, le mardi 26 septembre à 19 h, à la salle Joseph-Ovide-Rousseau. Ce film propose la découverte de solutions inspirantes pour limiter les crises environnementales, écologiques et sociales dans le monde. L'activité est gratuite, mais l'inscription est obligatoire auprès du secrétariat des Services à la communauté au 819 293-6901, poste 1700.

Rencontres avec Josélito Michaud

Les bibliothèques de Trois-Rivières et Shawinigan convient le public à une rencontre en compagnie de Josélito Michaud le dimanche 24 septembre à 11 h à la bibliothèque Gatien-Lapointe et à 14 h à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Shawinigan. L'activité sera animée par Patricia Powers. La rencontre sera suivie d'une période d'échange du public avec l'invité. L'activité est gratuite pour les abonnés des bibliothèques et offerte au coût de 5 $ pour les non-abonnés. On demande de s'inscrire à l'avance sur place ou, pour Shawinigan, en téléphonant au 819 536-7218.

Boréalis

Une journée mémoire consacrée aux draveurs sera présentée au musée Boréalis le dimanche 17 septembre dès 14 h. Plusieurs personnes seront invitées pour rendre hommage à ces travailleurs du passé dont un ancien draveur, Donald Fay, qui partagera ses expériences avec le public. L'entrée est libre.

Conférence au Musée Pierre-Boucher

Le lundi 18 septembre à 13 h 30, le Musée Pierre-Boucher, en collaboration avec Explor'art, présentera une conférence de Jacques Payette et de sa fille Sonia Payette, deux artistes en arts visuels. Le coût de cette activité est de 10 $ pour les non-membres et elle aura lieu au Grand Salon du Séminaire Saint-Joseph. Pour informations et inscription: 819 376-4459, poste 127.

Festival d'art performatif de Trois-Rivières

La première édition du Festival d'art performatif de Trois-Rivières est le résultat de la collaboration entre les créateurs Isabelle Clermont et Sébastien Goyette Cournoyer. Le public est invité à s'immiscer dans la cour arrière du 639 rue Bureau pour un événement éphémère regroupant des artistes performeurs montréalais et trifluviens les 16 et 17 septembre, de 18 h à 21 h. Les artistes chercheront à surprendre l'observateur en proposant des expériences basées sur les mouvements du corps, une action, l'échange et la prise de position. Le prix d'entrée est de 5 $.

Collecte de fonds

La Galerie d'art du Parc et la Biennale nationale de sculpture contemporaine invitent le public à célébrer lors d'un 5 à 7 festif sous la présidence d'honneur de Manon Dessureault. Le prix du billet pour cette collecte de fonds est de 60 $ et donne droit à un reçu d'impôt, au tirage d'oeuvres offertes par des artistes de renom de la région et à l'une ou l'autre de deux options: une soirée festive à la Galerie d'art du Parc avec bouchées, bières de microbrasserie et thé dans une ambiance musicale ou pour ceux qui veulent soutenir les organismes dans leurs activités, le don de sachets de thé à prendre en toute quiétude entre amis. Pour plus d'informations: 819 691-0829 ou 819 374-2355 ou www.galeriedartduparc.qc.ca ou communication@galeriedartduparc.qc.ca.

Conférence musicale

La Société d'étude et de Conférence, section Mauricie et Centre-du-Québec, en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, présente une conférence de Georges Nicholson portant sur André Mathieu, sa vie, son oeuvre. Cette conférence aura lieu le mercredi 13 septembre à 14 h à la salle Louis-Philippe-Poisson de la Maison de la culture de Trois-Rivières et constituera une excellente introduction au concert de l'OSTR du samedi 16 septembre à la salle J.-Antonio-Thompson. On présentera alors Alain Lefebvre joue André Mathieu. La conférence s'adresse à tous. Pour informations: 819 377-7577.

Agrandir Le collectif L'Eau Vive présente une exposition intitulée L'eau dans toute sa splendeur au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. François Gervais, Le Nouvelliste

