Les arts en bref

C'est un vent de renouveau qui souffle sur le Conservatoire pour cette 53e année scolaire qui s'amorce à l'institution trifluvienne.

En plus d'une programmation diversifiée qui proposera plus de 50 événements musicaux mettant en scène les élèves, les professeurs et les artistes en résidence du Conservatoire mais aussi des musiciens et des artistes multidisciplinaires de la région et d'ailleurs, l'établissement accueillera un nouveau directeur, Jean-François Latour.

Plusieurs des activités proposées par le Conservatoire sont gratuites ou à un prix modique. Plus d'informations sont disponibles sur le site conservatoire.gouv.qc.ca.