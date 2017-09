Surfer sur son succès

Jonathan Filion

(Trois-Rivières) Pour sa quatrième édition, Le long week-end du court a profité du succès des trois dernières années pour élargir son offre et ajouter quelques nouveautés. L'événement prévu les 22, 23 et 24 septembre prochains, se tiendra cette année dans trois lieux de projection: Le Tapis Rouge, le café Frida et, pour la première fois, l'Atelier Silex à Trois-Rivières.