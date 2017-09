Les arts en bref

Le ciné-club offre quatre représentations par semaine les lundis et jeudis, à 15 h et 19 h avec une programmation de 32 films dont le choix est fait parmi des films récents, gagnants de prix internationaux avec alternance entre comédies et drame en français ou dans leur version originale sous-titrée.

Le mardi 12 septembre à 18 h 45 aura lieu à la Bibliothèque Hélène-B.-Beauséjour la prochaine rencontre littéraire du Club de Rosalie, pour partager ses découvertes littéraires en compagnie d'une animatrice.

Des lectures sont proposées selon un thème avec des suggestions, des nouveautés et d'autres activités selon les intérêts du groupe. On offre une rencontre par mois avec relâche aux Fêtes et pendant l'été. Pas besoin d'être un connaisseur et les rencontres se font en toute simplicité. Les inscriptions sont obligatoires car les places sont limitées. On peut le faire au 819-538-5555.