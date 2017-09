 Un troisième anniversaire souligné par la Nation atikamekw 

Audrey Tremblay

(La Tuque) Le Conseil de la Nation atikamekw (CNA) organise différentes activités artistiques et culturelles afin de souligner le troisième anniversaire de la Déclaration de souveraineté d'atikamekw Nehirowisiw. Ces activités auront lieu les 7 et 8 septembre prochain à La Tuque et Trois-Rivières.