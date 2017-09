 Le livre numérique arrive à la bibliothèque de Bécancour 

(Bécancour) Le réseau des bibliothèques de Bécancour a dévoilé sa programmation d'activités automnales, en mettant en avant-plan l'intégration de livres numériques à son catalogue en ligne. Pour permettre aux usagers de se familiariser avec l'emprunt de livres numériques, une conférence d'introduction intitulée Livres et pixels: tout savoir sur les liseuses, les tablettes électroniques et les livres numériques se tiendra le 24 septembre de 13 h 30 à 15 h 30, et des cliniques individuelles seront proposées à quatre occasions.

Ces cliniques sur les prêts numériques, d'une durée de 30 minutes par personne en service individuel, sont prévues le 28 septembre de 8 h 30 à midi, le 17 octobre de 16 h 30 à 20 h, le 12 novembre de 13 h à 16 h 30 et le 14 décembre de 13 h à 16 h 30.

Une autre conférence est aussi au programme de la bibliothèque centrale, sur un tout autre sujet. Le 23 novembre à 18 h, le journaliste et éditeur André Fauteux parlera de rénovation et de construction de maisons écologiques. Aussi, les personnes de 50 ans et plus pourront découvrir des exercices en douceur pour ralentir les effets du vieillissement et se tonifier, le 10 décembre à 13 h 30.

Les enfants pourront pour leur part assister au spectacle de théâtre d'ombres Le petit chaperon rouge le dimanche 17 septembre de 14 h à 14 h 45, tandis que le 1er octobre de 13 h 30 à 14 h 15, ils sont conviés à un atelier de danse africaine. Un atelier de graffiti sur casquette est au menu le 17 novembre en après-midi, et un autre de confection de vitrail de Noël leur sera offert le dimanche 3 décembre, aussi en après-midi.

Les contes interactifs de Sourilire seront de retour en octobre (le 15 à Sainte-Gertrude, le 22 à Saint-Grégoire et le 29 à Précieux-Sang) et novembre (le 19 à Gentilly), toujours de 10 h 15 à 11 h 15.

Notons enfin que la salle d'exposition de la bibliothèque centrale présente actuellement les oeuvres de l'aquarelliste Jeanne d'Arc Hébert, et que du 21 novembre au 22 décembre, Jocelyne Arcand, Pierrette Simard et Sylvie St-Amand y exposeront leurs créations sous le thème Du figuratif à l'abstrait.

Les inscriptions pour les activités peuvent être faites par téléphone (819 294-4455, poste 562), en ligne au www.becancour.net ou au comptoir de prêts de la bibliothèque centrale.