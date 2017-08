Les arts express

Le Nouvelliste Place à l'urbaloko 17

Pour une deuxième année, les amoureux de créativité et d'idées innovantes sont conviés à se rendre ce week-end sur la rue Craig, qui relie les rues des Forges et Saint-Antoine, au centre-ville de Trois-Rivières, pour l'urbaloko 17 - piratage urbain. Du 1er au 3 septembre, une série d'activités artistiques vont se succéder dans le but de faire la démonstration «qu'avec un peu d'imagination, pas mal de volonté et beaucoup d'amis, on peut investir un espace urbain pour le transformer en lieu festif et vibrant», explique le comité organisateur. Cette année encore, l'équipe d'urbaloko avait la volonté de collaborer étroitement avec l'événement estival majeur en arts visuels à Trois-Rivières. Après la sculpture contemporaine l'an dernier, c'est donc avec la Biennale internationale d'estampe contemporaine, qui fête sa 20e édition, que le projet a été élaboré. Ainsi, plusieurs des oeuvres grand format imprimées au rouleau compresseur lors de l'événement En chair et en bois - impression d'été, le 6 août, à l'UQTR, seront affichées sur l'édifice le Bourg du Fleuve, propriété d'Olymbec. Si le vendredi sera marqué par une soirée musicale DJ avec Stéphane Corriveau, de 18 h à 23 h, une improvisation divine Whomboozle et la projection de courts métrages du Long week-end du court 2016 apparaissent au menu du samedi soir, après une journée d'activités de création et d'estampe. Le dimanche, la journée débutera à 9 h 30 avec une démonstration de yoga familial. Les activités de création et d'estampe vont ensuite se poursuivre avant de faire place à une fermeture festive et une activité bouffe.

L'histoire de Nicolet sur les murs de l'hôtel de ville

Agrandir On a procédé à un vernissage de l'exposition en présence de la mairesse de Nicolet Geneviève Dubois (à gauche) et du photographe André Falardeau (à droite), qui entourent sur la photo André Laforge et Mireille Livernoche, du Rendez-vous des souvenirs nicolétains. Sylvain Mayer

Les murs de l'hôtel de ville de Nicolet sont désormais ornés de photographies qui témoignent de son histoire. Comme son nom l'indique, cette exposition permanente intitulée Nicolet, d'hier à aujourd'hui, présente des photographies illustrant l'histoire de Nicolet, notamment à travers ses bâtiments et ses institutions.

La Famille Soucy au Festival western

La formation La Famille Soucy sera au Festival western de Saint-Tite le dimanche 10 septembre à 19 h. Promouvant particulièrement son dernier album Rouge et noir, la Famille Soucy se présentera en formation complète de cinq musiciens, et aura comme invité spécial Yves Lambert, de La Bottine Souriante. Celui-ci a participé à l'enregistrement de l'album Rouge et noir, où il a interprété la chanson La vie d'un homme.

Rendez-vous de la Promenade

La clôture de la 20e saison des Rendez-vous de la Promenade est prévue le samedi 2 septembre à la terrasse du Capitaine, dans le secteur Shawinigan-Sud. Cette journée spéciale débutera à 15 h en musique avec le Duo Chantal et René. Un souper hot dogs suivra à 17 h 30. Lynda Lachance assurera l'animation en chanson pour le reste de la soirée, jusqu'à 22 h 30.

Chorale La Clé des chants de Nicolet

La chorale La Clé des chants de Nicolet est à la recherche de choristes. Des voix d'hommes et de femmes sont invitées à se joindre au choeur. Les personnes intéressées peuvent téléphoner au 819 293-2501 pour plus d'information.

Théâtre du Coq de Sainte-Perpétue

Le Théâtre du Coq, de Sainte-Perpétue, concluait sa huitième saison samedi. Le taux d'occupation pour la présentation de la comédie Triple Sec a avoisiné les 75 %, ce qui représente une augmentation par rapport à l'été 2016. «Nous sommes heureux du succès de la pièce. Les réactions ont été au-delà de ce à quoi nous nous attendions. Les spectateurs ont été surpris par la qualité du jeu et par les rebondissements», commente Benoît Arcand, comédien et producteur de la pièce. En dressant son bilan, le Théâtre du Coq a annoncé officiellement la tenue d'une neuvième saison pour l'été 2018.

Loto Découverte

Pour permettre aux gens qui ne se sont pas encore procuré un billet de tirage, le Comité des oeuvres d'Ozias Leduc a convenu de reporter la date dudit tirage au dimanche 1er octobre. Le coût de 15 $ donne accès à huit prix, d'une valeur totale de 5043 $. Le grand prix est un crédit-voyage de 3000 $ et le deuxième prix de 700 $ se concrétise par une sortie pour quatre personnes à Shawinigan. Les six autres prix sont principalement liés à l'art et la culture. Les billets sont en vente au presbytère Notre-Dame-de-la-Présentation, au 825, Avenue Ozias-Leduc, dans le secteur Shawinigan-Sud. Les profits de cette loto-bénéfice sont versés au comité qui s'assure de la conservation des oeuvres d'Ozias-Leduc dans l'église Notre-Dame-de-la-Présentation.

Gospel InterCD a cinq ans

La chorale Gospel InterCD célèbre ses cinq ans de création musicale cette année, et invite de nouveaux choristes à se joindre à elle. Les répétitions se déroulent les mercredis à l'église Jean-XXIII, au 5815, rue de la Montagne à Trois-Rivières, de 19 h 15 à 21 h 15. La soirée d'accueil se tiendra le 13 septembre à 19 h 15. Les personnes intéressées peuvent passer la soirée avec la chorale sans obligation, et pourront s'inscrire la semaine suivante si elles souhaitent joindre le choeur chapeauté par Guylain Prince à la direction artistique, Pierre-Marc Carbonneau à la direction musicale, secondés de Magdeleine Dupont comme chef de choeur et répétitrice. Le concert printanier est prévu le 23 mai 2018.

