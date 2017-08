 Festival western: Brigitte Boisjoli et David Thibault de retour 

(Trois-Rivières) Le Festival western de Saint-Tite accueille Brigitte Boisjoli et David Thibault à l'occasion d'un événement surprise soulignant les 50 ans de ce festival.

Les deux artistes seront sur la scène du Country Club Desjardins le dimanche 10 septembre afin de présenter le spectacle Sur la route du Tennessee. Les spectateurs pourront entendre des grands succès de Patsy Cline et des chansons rock'n roll des années 1950 et 1960.

Brigitte Boisjoli et David Thibault seront réunis pour un spectacle unique. Mais ce n'est pas la première fois que la chanteuse et le chanteur partagent la scène du Festival western. En 2015, ils étaient tous les deux sur la scène du Country Club. Brigitte Boisjoly avait rejoint David Thibault durant le spectacle de ce dernier, elle qui avait lancé plus tôt dans la soirée son album consacré à l'oeuvre de Patsy Cline.

Le spectacle de Brigitte Boisjoli et de David Thibault débutera à 20 h 30. La famille Soucy et Yves Lambert assureront la première partie de cette soirée qui commencera à 19 h.

Les billets pour ce spectacle sont en vente au www.fwst.ca ou en composant le 1 877 493-7837.