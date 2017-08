 Encan silencieux au profit de l'Office diocésain de pastorale 

Agrandir

En plus d'en être le président d'honneur, le peintre Normand Boisvert (à droite) offre une de ses toiles d'une valeur marchande de 1500 $ pour l'encan silencieux de la Fondation de l'Office diocésain de pastorale. On le voit ici en compagnie de Lise Harnois, présidente de la Fondation de l'Office diocésain de pastorale et de Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières.

Sylvain Mayer