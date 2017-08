Billboard: Despacito égale le record de Mariah Carey

Associated Press New York

L'omniprésent succès Despacito a rejoint Mariah Carey et son record de 16 semaines en position numéro un du palmarès Billboard des 100 chansons les plus populaires.

Billboard a annoncé, lundi, que la chanson de Luis Fonsi et le duo de Mariah Carey avec le groupe Boyz II Men, One Sweet Day, détiennent le record du plus grand nombre de semaines consécutives passées au sommet du classement en 59 ans d'histoire.

La chanson de Mariah Carey a trôné au sommet en 1995 et 1996.

La chanson Despacito de Luis Fonsi compte aussi sur la participation de l'artiste Daddy Yankee, alors que Justin Bieber, lui, a contribué à la version remixée. La vidéo de la chanson originale est récemment devenue la première à atteindre trois milliards de visionnements sur YouTube.

Despacito aura l'occasion d'ajouter une 17e semaine au record, mais elle fera face à une vive opposition alors que le nouveau tube de Taylor Swift, Look What You Made Me Do, fera son entrée au palmarès.

Bien qu'elle soit devenue un succès international et la chanson la plus populaire de l'année, Despacito a aussi été snobée. Le vidéoclip n'a obtenu aucune nomination au gala des prix MTV, dimanche. MTV, qui n'a pas diffusé le vidéoclip sur sa chaîne principale ni sur sa chaîne MTV2, a plaidé que la maison de disque ne lui avait pas soumis la vidéo.

La maison Universal Music Latin Entertainment a répliqué que MTV ne lui avait pas demandé d'envoyer le vidéoclip à temps pour les nominations.