Antarctique solo de retour l'an prochain?

Sur l'ensemble des représentations, vingt-deux ont été présentées à guichet fermé pour un taux d'occupation global de 91 %. Les statistiques finales montrent que 48 % des spectateurs provenaient de Shawinigan, 10 % de Trois-Rivières, 10 % de la grande région de la Mauricie et 32 % de l'ensemble de la province.

Rappelons que la pièce est tirée du récit intitulé Antarctique Solo dans lequel l'aventurier Frédéric Dion raconte sa traversée de l'Antarctique en solitaire. Le livre avait été écrit par Bryan Perro qui en a fait l'adaptation théâtrale. La mise en scène a été assurée par Pierre-François Legendre et c'est Rémi-Pierre Paquin qui incarnait l'aventurier.

Inutile de préciser que Bryan Perro était ravi de ces résultats, pas seulement en tant qu'artiste mais en tant que directeur artistique à Culture Shawinigan. «Ç'a été au-delà de nos espérances et ça me remplit de joie. D'autant plus que c'était ma première production pour le compte de Culture Shawinigan et on vient de prouver qu'il y a de la place pour des productions professionnelles chez nous.»

Incapable de cibler l'ingrédient spécifique qui a assuré ce succès, Perro parle notamment de l'identification du public envers la production. «La pièce a eu un gros succès auprès de notre population régionale. On sait qu'il y a une grande fierté du public envers Frédéric Dion et aussi un amour pour Rémi-Pierre Paquin alors, ça a certainement contribué. Par ailleurs, les gens me connaissent aussi et ont peut-être développé une certaine confiance en ce que je fais. Si on rajoute à ça le travail extraordinaire de Pierre-François Legendre à la mise en scène, ça a fait une formule gagnante.»

«Il y a un autre gros motif de réjouissance là-dedans, de poursuivre Perro, et c'est que pratiquement toute l'équipe, tant du côté technique qu'artistique est de la région. Ça démontre qu'on a les compétences pour jouer dans ce monde-là et c'est très encourageant.»

Pareil succès suggère forcément qu'on reprenne la formule l'an prochain, un pas que Perro n'est pas en mesure de franchir complètement. «On travaille là-dessus présentement. C'est sûr que l'ampleur du succès nous confirme qu'il y a de la place pour reprendre ça l'an prochain. Est-ce que Rémi-Pierre sera disponible? Et les autres membres de l'équipe? On est en discussion. En ce qui me concerne, il n'est pas question que je reprenne la pièce avec quelqu'un d'autre dans le rôle principal. Pour moi, Rémi-Pierre, c'est Frédéric Dion, point final.»

La pièce ira en tournée à l'automne avec près d'une vingtaine de représentations prévues. «C'est intéressant notamment parce que dans le lot, il y a des représentations dans des écoles et ça, ça me plaît beaucoup. Cette petite tournée-ci, dans de petites salles, a de bonnes chances d'être le prélude à une tournée québécoise plus importante, dans de plus grandes salles, à l'automne 2018. Ça aussi, c'est en discussion.»

Pas question cependant qu'une tournée vienne damer le pion à une série de représentations en résidence à la Maison de la culture Francis-Brisson l'été prochain.

«Je veux continuer dans cette salle-là. Ça a amené tellement de touristes dans ce secteur de la ville, ça a fait fonctionner des restaurants donc les retombées économiques sont trop précieuses pour le secteur. Si les choses se placent pour l'été prochain, la tournée viendrait par la suite. Je ne peux rien confirmer à ce stade-ci mais disons que tout ça augure très bien.»