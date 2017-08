Les arts en bref

Les six pianos publics de Trois-Rivières étaient au diapason de tous les autres installés au Québec à 12 h 30, jeudi, alors que différents interprètes ont offert leur version de la chanson Montréal d'Ariane Moffat en hommage aux fêtes du 375e anniversaire de la métropole québécoise. Sur cette photo, on peut voir Julie Hamelin, au clavier du piano installé à Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Les autres interprètes trifluviens étaient Myriam Poirier Dumain (Musée québécois de culture populaire), Catherine Paquette (place Pierre-Boucher), Michel Turcotte (parc de l'île Saint-Quentin), Anthony Leclerc (Dairy Queen, rue Fusey) et Ariane Grégoire (Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap).

Chorale La Clé d'Or

Trois-Rivières (FH) - La chorale La Clé d'Or est en période de recrutement. Ses répétitions se tiennent les mercredis matins, de 9 h à 11 h. La chorale présente deux concerts par année aux Fêtes et en mai, au Centre des arts populaires de Nicolet. Le coût pour en faire partie est de 30 $ pour 16 semaines. Pour obtenir de plus amples informations: 819-293-2598 ou 819-293-8628.

Course des régions pancanadienne

Trois-Rivières (FH) - La sélection des jeunes réalisateurs de documentaires âgés de 18 à 35 ans qui participeront à la deuxième édition de la Course des régions pancanadienne est complétée. Treize participants de neuf régions du Québec ont été choisis dont Isabelle Perron-Blanchette qui représentera la Mauricie. Les documentaires seront présentés en grande finale devant jury lors de la Soirée de Première au Théâtre Granada de Sherbrooke, le 25 octobre prochain.

Orchestre symphonique de jeunes Philippe-Filion

Trois-Rivières (KA) - L'orchestre symphonique de jeunes Philippe-Filion tiendra une journée

d'inscription le 26 août de 10 h à 12 h au Centre des arts de Shawinigan afin de recruter de nouveaux musiciens. Plusieurs places sont disponibles dans les instruments à cordes, les vents et les percussions et les répétitions auront lieu le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.