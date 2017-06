Les arts express

Le prix régional en aménagement de bibliothèque a été décerné cette année à Odanak (Centre-du-Québec) et Maskinongé (Mauricie). Grâce à leur projet d'aménagement respectif, les deux bibliothèques ont considérablement agrandi leur superficie tout en améliorant grandement leur accessibilité physique. Par ailleurs, le Réseau Biblio a remis son 1er prix de Gestion de bibliothèque à la bibliothèque Louis-Edmond-Hamelin de Saint-Didace. Pour le prix Distinction Réalisation, la première place a été octroyée à la bibliothèque Marielle-Brouillette de Saint-Tite pour le Club de lecture Croqueurs de livres et pour les jeunes. Par ailleurs, le réseau compte sur un nouveau conseil d'administration composée de Louis Lamy, président, Denise Villemure, vice-présidente, Yoland Roy, trésorier et France René, secrétaire. Les administrateurs en sont Francine Bergeron, Daniel Désilets et Raymond Noël pour le Centre-du-Québec ainsi que Marie-France Bouchard pour Lanaudière et Louise Lafontaine pour la Mauricie.