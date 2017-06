 Coup de pouce pour le Musée de culture populaire et Boréalis 

Cette attribution et celle qui sera effectuée à la Cité de l'énergie jeudi sont des précisions de l'annonce faite, il y a un peu plus d'une semaine, par Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications, qui a accordé 4,5 M $ à 18 musées dans 10 régions du Québec afin de les soutenir dans le développement d'expositions permanentes et temporaires.

Cette sélection s'est faite parmi 44 projets qui ont été soumis par les institutions muséales à l'automne dernier. La plus grosse part du gâteau distribuée mardi matin à Trois-Rivières ira au musée de la rue Laviolette qui obtient 400 000 $ pour réaliser son projet d'exposition permanente Attache ta tuque! qui verra le jour en 2019.

«C'est une exposition qui va marquer l'unicité du MQCP. Actuellement, l'exposition permanente est avec la prison et il faut doter le musée de son exposition. Elle sera la signature du MQCP. Elle soulignera les traits qui font la spécificité culturelle de notre peuple. C'est une exposition familiale, contemporaine, ludique et incluant de nouvelles approches muséales qui vont être intégrées par la recherche et développement qui est fait dans notre muséolab en partenariat avec le DigiHub», expliquait Valérie Therrien, directrice générale du Musée québécois de culture populaire.

«L'exposition prendra la forme d'un abécédaire et comportera 26 stations différentes dans lesquelles on va traiter de différents sujets, tous en lien notre culture, notre peuple», ajoute-t-elle en profitant de son passage au micro pour souligner le 14e anniversaire de l'institution muséale qui est «un ado, un vrai de vrai ado, en pleine crise d'adolescence, en train de trouver sa voie et sa maturité.»

Jean-Denis Girard a repris cette image pour illustrer la période trouble que traverse le musée actuellement.

«Oui, on vit une crise mais il faut se remettre en action et c'est le Musée de culture populaire, c'est la culture du Québec. On a une exposition qui est directement en lien. J'y ai cru tout de suite quand l'équipe me l'a présentée. On a même eu des rencontres avec l'équipe de la ministre de l'Immigration qui s'est déplacée au musée et qui est venue rencontrer les gens. Parce que l'immigration fait partie de l'identité québécoise», avance le député de Trois-Rivières, sans vouloir préciser comment pourrait se concrétiser cette rencontre.

«Avec cette exposition, on aura une base solide par la suite, on va pouvoir continuer à bâtir. La Vieille prison est une base intéressante mais là on va en avoir une deuxième», lançait-il en ajoutant que 400 000 $ était une portion «énorme» de l'enveloppe nationale.

Avec le contexte actuel difficile, Valérie Therrien place la barre très haut quant au résultat attendu de son projet. «On est condamné à l'excellence avec ce projet-là. Il faut impressionner. Quoi de plus motivant que de vouloir atteindre le top et d'avoir les outils adéquats pour le faire? C'est ce que ce financement nous permet.»