Sophie Villeneuve a le vent dans les voiles

(La Tuque) Les projets et les spectacles se multiplient pour la Latuquoise d'origine, Sophie Villeneuve. Elle participera au mois d'août au Festival international de la chanson de Granby, elle travaille sur la production d'un premier album et sera à l'affiche au Complexe culturel Félix-Leclerc au début de 2018.

Son premier album devrait être disponible au début de l'année prochaine. En attendant, il est possible de se procurer son album démo lancé récemment. L'album contient cinq chansons, dont trois devraient se retrouver sur son premier disque.

«Quand je vais revenir de Granby, on va être en studio. Idéalement, j'aimerais qu'il soit prêt pour le début de 2018. Ce sera un album bilingue. Il va y avoir plus de chansons en français, mais quelques titres aussi en anglais. Je reste dans le style folk. Il y a quelques chansons avec une tendance minimalise», a indiqué Sophie Villeneuve.

Son album s'intitulera, Le chant du hibou, un titre qu'elle a trouvé lors de son expérience isolée au milieu du bois l'hiver dernier.

«J'ai habité dans une petite cabane dans le bois au Yukon tout l'hiver. [...] Il y avait un hibou et chaque fois que je m'endormais j'entendais le hibou chanter. Deux de mes chansons parlent de ce hibou-là», note-t-elle.

En attendant la sortie de son premier album, les apparitions publiques ne manqueront pas. La Latuquoise d'origine sera, entre autres, au Festival international de la chanson de Granby. Sophie Villeneuve était d'ailleurs là-bas récemment pour des formations.

«J'ai commencé à travailler les chansons. J'ai rencontré aussi tous les autres candidats. [...] J'ai fait déjà une formation en avril à Granby aussi. J'ai eu de bons commentaires déjà sur ma présence sur scène, sur mon interprétation. Je suis vraiment contente de mon expérience jusqu'à maintenant», a-t-elle commenté.

«Si les gens veulent venir m'encourager le vendredi 18 août pour les demi-finales, ce serait vraiment sympathique», a-t-elle ajouté.

En plus des spectacles au programme cet été aux quatre coins du pays, Sophie Villeneuve sera également au Complexe culturel Félix Leclerc au début de 2018, elle qui avait fait salle comble à la microbrasserie la Pécheresse lors de son dernier passage en sol latuquois.

«Je suis excitée de jouer au Complexe. Ça va être un autre genre d'atmosphère, ça va être une soirée cabaret. On va pouvoir accueillir un peu plus de gens. Ce sera le 8 février et j'espère pouvoir présenter mon nouvel album aux Latuquois à ce moment-là. Je serai accompagné de deux musiciens pour l'occasion», a-t-elle lancé.

Il serait également possible de voir la jeune femme à l'émission Prise de son le 12 juillet sur les ondes de Radio-Canada.

«Ils présentent des artistes francophones émergents du Canada. J'ai été sélectionnée. On a fait un spectacle super intime qui a été filmé pour l'émission. [...] On est allé aussi dans un lieu d'inspiration pour moi», a conclu Sophie Villeneuve.