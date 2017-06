Diffusion Plein Sud: les nuances musicales de l'automne

Parmi ceux-ci on retrouve Qw4rtz, Groenland, Alexandre Poulin, Thomas Hellman, Karen Young accompagnée de Coral Egan, Geoffroy, Emilie-Claire Barlow, Shyre et Michel Rivard. Ce dernier sera d'ailleurs présent deux soirs sur la scène de Gentilly puisqu'une supplémentaire a été ajoutée au grand bonheur de la directrice générale, Sarah Chevarie.

«Ç'a été une super belle surprise. La programmation a été dévoilée au grand public hier (lundi) mais une prévente avait été faite auprès des membres de Diffusion Plein Sud qui se sont inscrits gratuitement sur notre site web pour, ainsi, recevoir la programmation en avance. Parfois, ça remplit une salle», expose Mme Chevarie qui précise que la liste compte 3500 membres.

«C'est un peu le même scénario pour Qw4rtz puisqu'il ne reste plus que quelques billets. On est bien content de les avoir dans l'intimité d'une salle de 120 places.»

La programmation n'est pas établie en fonction d'une recette précise mais comporte une bonne dose de connaissance du public et un soupçon d'instinct.

«C'est un mélange de coups de coeur et de volonté d'aller dans la diversité musicale. On va dans tous les styles. On essaie aussi d'avoir des noms comme Michel Rivard qui vont venir faire un truc intime dans notre lieu et on tente, tant bien que mal, de se démarquer», énumère Mme Chevarie qui se félicite de parvenir à tirer son épingle du jeu parmi les nombreuses salles de spectacle du territoire.

Deux spectacles portent le sceau «100% garanti» qui se veut un incitatif pour les spectateurs qui souhaitent découvrir les prestations de Caroline Savoie et de Gabrielle Shonk.

«On assure aux gens que, même s'ils ne connaissent pas les artistes, ça vaut vraiment la peine et que s'ils ne sont pas satisfaits, on leur rembourse le billet à l'entracte. Normalement, j'en fais un par saison mais cette année j'avais de la difficulté à les départager alors j'ai choisi deux jeunes femmes très talentueuses», explique Mme Chevarie.

Les tout-petits auront également une place dans la programmation avec, entre autres, le spectacle Fenêtre sur les rythmes africains qui se déroulera dans le cadre des Journées de la culture et celui d'Arthur L'Aventurier qui se tiendra au Centre culturel Larochelle.

«C'est une mission depuis 6-7 ans dont Diffusion Plein Sud s'est doté pour notamment faire découvrir les arts vivants et le processus créatif aux enfants», conclut-elle.

Tous les détails de la programmation sont disponibles sur le site pleinsud.ca ou par téléphone au 819 298-2882.