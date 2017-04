Le patrimoine à l'honneur à Shawinigan

(Shawinigan) La cinquième Semaine du patrimoine se tiendra du 8 au 13 mai prochain à Shawinigan sous le thème du patrimoine et de l'histoire.

Cette semaine organisée par Culture Shawinigan et présentée par Desjardins permettra à la population de participer à l'une ou l'autre des activités au programme.

Le 9 mai à compter de 19 h, il sera possible de prendre part à un atelier de réalisation d'une chaîne de titre offert par une archiviste de BAnQ. Les propriétaires pourront donc découvrir les outils à leur disposition pour en apprendre plus sur l'histoire de leur résidence. L'activité se déroulera dans les locaux de la Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan.

Entre 13 h et 16 h le lendemain, l'atelier littéraire Écrire ses mémoires sera offert à la bibliothèque Bruno-Sigmen du secteur Shawinigan-Sud par l'auteure Dominique Girard. L'activité s'adresse à ceux qui souhaitent entreprendre un projet d'écriture autobiographique.

Une ballade historique au centre-ville avec l'Allumeur de réverbères aura lieu le 11 mai à 19 h. L'activité débutera à la place du Marché.

Nouveauté cette année, le Salon du patrimoine de Shawinigan se déroulera de 9 h à 17 h le 13 mai sur le mail de la Plaza de la Mauricie. Tous les organismes shawiniganais oeuvrant à la conservation et à la mise en valeur de l'histoire et du patrimoine de la ville y seront représentés. La journée sera ponctuée par trois prestations de gigue traditionnelle revisitée du duo En 2 temps.

Encore une fois cette année, les jeunes ne seront pas en reste alors que des activités leur étant spécialement destinées sont au programme.

Des photos prises par des élèves de l'école secondaire des Chutes dans le cadre du projet Expérience photographique du patrimoine orneront les murs de la Maison de la culture Francis-Brisson du secteur Grand-Mère du 8 au 21 mai. Des ateliers de généalogie seront également offerts aux élèves des écoles secondaires de la ville par la Société d'histoire et de généalogie de Shawinigan.

Toutes les activités sont gratuites, mais il faut réserver sa place pour certaines d'entre elles en appelant au 819 539-1888 ou en écrivant au patrimoine@shawinigan.ca.

De plus, Culture Shawinigan est maintenant doté d'un site Web (www.patrimoineshawinigan.ca) entièrement dédié au patrimoine de Shawinigan où on y retrouve notamment un inventaire du patrimoine bâti, des capsules vidéo d'anciens travailleurs d'usines, un inventaire des oeuvres d'art public ainsi que des informations sur le patrimoine.