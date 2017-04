Dean Brody au Festival western de Saint-Tite

(Saint-Tite) Le Festival Western de St-Tite a annoncé mardi l'identité du chanteur qui assurera la première partie du spectacle de la formation Alabama le 7 septembre. Il s'agit du canadien Dean Brody, bien connu dans le monde du new country.

Le groupe The Cajuns pourra aussi être entendu en lever de rideau de ce spectacle de lancement de la 50e édition du Festival western, aux Grandes Estrades Coors Banquet.

Dean Brody n'hésite pas à marier les influences traditionnelles, pop ou même reggae dans ses chansons.

Lauréat de nombreux prix, il a remporté le Juno de l'album country de l'année en 2016 pour Gypsy Road.

En plus d'être certifié platine, son succès Bring Down The House lui a valu quatre nominations au Canadian Country Music Awards en 2016, dont Chanson de l'année.

«Nous sommes très heureux de recevoir la vedette Dean Brody chez nous. Grâce à lui, notre jeune clientèle pourra voir l'un de ses artistes favoris et vivre une ambiance survoltée! L'an dernier, le spectacle new country avait été un grand succès, nous répétons cette belle expérience en le jumelant au spectacle majeur de notre 50e anniversaire. Nous rejoindrons plusieurs générations lors de cette soirée d'envergure», commente la présidente de la 50e édition, Isabelle Tessier.

Les billets, au coût de 59$ et 99$ avec une option de billet VIP à 149$, sont en vente au www.fwst.ca.