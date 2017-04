L'OSTR dévoile sa 40e saison

La saison 2017-2018 s'ouvrira le 16 septembre avec la visite du pianiste Alain Lefèvre, qui fera honneur à l'oeuvre du compositeur québécois André Mathieu, qu'il a grandement contribué à réhabiliter. Un autre grand pianiste québécois, André Laplante, sera en concert deux jours de suite, le samedi 17 mars à 20 h et le lendemain à 14 h 30. Il y présentera l'intégrale des concertos pour piano de Beethoven.

L'art lyrique, particulièrement prisé par le chef Jacques Lacombe, sera exploré lors des concerts Le requiem de Verdi (18 novembre), Le Messie (9 décembre) et Faust (19 mai). Le Requiem de Verdi empruntera les voix de la soprano Marianne Fiset, de la mezzo-soprano Christianne Bélanger, du ténor Luc Robert et du baryton Alain Coulombe. Pour Le Messie, Jacques Lacombe a convié la soprano française Odile Heimburger, la mezzo-soprano Maude Brunet, le ténor mauricien Jacques-Olivier Chartier et le baryton Philip Addis.

Les airs de l'opéra Faust, de Gounod, seront livrés lors du concert de clôture de la saison par France Bellemare, Jean-Michel Richer, Tomislav Lavoie, Mireille Lebel et Jeasun Ko. Le choeur de l'OSTR, préparé par Raymond Perrin, participera aux concerts Le Requiem de Verdi et Faust, avec l'ensemble Vocalys, aussi dirigé par Raymond Perrin. Vocalys chantera également dans Le Messie.

Parmi les autres grands concerts, la flûtiste Caroline Séguin et la harpiste Valérie Milot partageront la scène le 14 octobre, alors qu'elles interpréteront notamment le Concerto pour flûte et harpe en do majeur de Mozart sous la direction de Mathieu Lussier.

Le concert du 10 février, Roméo et Juliette mettra à contribution des étudiants du département de théâtre du Cégep de Trois-Rivières, tandis que le violoniste trifluvien Antoine Bareil sera l'invité du concert 40e anniversaire du 22 avril 2018. Il y interprétera le Concerto pour violon de Samuel Barber, dans un programme qui comprendra également l'ouverture Guillaume Tell de Rossini et la Symphonie no 5 de Tchaïkovski.

Les autres concerts

La série Matinées en musique reviendra la prochaine saison avec six concerts d'une durée d'une heure, les dimanches à 11 h au foyer de la salle J.-Antonio-Thompson. Comme exemples de ces concerts intimistes, on peut mentionner Les cordes à danser, dans lequel la violoniste de l'OSTR Natalia Kononova et le guitariste Hugues Gagnon visiteront des rythmes dansants de l'Espagne et de l'Argentine, entre autres, ou encore La trompette et ses cordes, où cinq musiciens aborderont autant des musiques de film que du répertoire classique ou latin.

La série Musique à St. James regroupe pour sa part cinq concerts d'une durée de 75 minutes, les dimanches après-midi au Centre d'art des Récollets - St. James. On pourra notamment y entendre le Duo Palladium, formé du pianiste trifluvien Olivier Hébert-Bouchard et de la flûtiste Ariane Brisson, qui offriront des pages de Debussy, Vivier et Bartok. Le folklore des Balkans, la tradition russe, la musique viennoise du XIXe siècle ou celle du New York de 1940 seront aussi en vedette au cours de cette série.

Quatre conférences sont également au programme, démystifiant successivement les thèmes d'André Mathieu, sa vie et son oeuvre, du Messie de Hanedel, de Roméo et Juliette, le mythe et de Beethoven et le piano. Mentionnons par ailleurs que les projets de classe en résidence, d'OSTR_web et d'accueil de stagiaires du Conservatoire de musique de Trois-Rivières en résidence continueront de nourrir la relève pour la prochaine saison.

La campagne d'abonnement pour 2017-2018 est commencée sous diverses formules. Les billets à l'unité seront mis en vente à compter du 30 juin. Pour plus de détails, on peut consulter le site www.ostr.ca.