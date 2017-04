Les arts en bref

Des étudiants et professeurs du Département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières présenteront un 5 à 7 en chansons et poésie, le jeudi 13 avril, à la Chasse-Galerie.

Accompagnés d'artistes invités tels que Breen Leboeuf, Trop loin d'Irlande et Christiane Asselin, les participants présenteront des textes poétiques.

Gilles Hamelin sera le pianiste accompagnateur et Patricia Powers sera l'animatrice. L'entrée est gratuite.

Plus d'information disponible au 819 375-3387.