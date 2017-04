Le Festival western chapeaute une tournée de Tim Hicks

Il s'agit d'une tournée de six spectacles new country, avec le chanteur Tim Hicks, dans le but de faire vivre une partie de l'expérience du festival hors de Saint-Tite.

En partenariat avec Beaulieu Artistik Management, le Festival western propose donc au public de six régions du Québec de voir ou revoir le chanteur qui s'était produit avec grand succès à Saint-Tite en septembre dernier, lors de la 49e édition du festival.

Le 27 janvier 2018, Tim Hicks sera à la Maison des arts Desjardins de Drummondville, le lendemain on le retrouvera au Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe, et le 29 janvier il visitera la Salle Odyssée de Gatineau.

Le 31 janvier, il occupera la scène de la salle Albert-Rousseau de Québec, le 2 février il sera au Théâtre du Palais municipal de La Baie, et la tournée se conclura le 3 février à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières.

Originaire de Niagara Falls en Ontario, Tim Hicks a fait paraître trois albums depuis 2013. Il est entre autres connu pour ses chansons Stronger Beer, Got a Feeling, Hell Raisin' Good Times, Here Comes the Thunder et Get By.

«Le volet spectacle prend beaucoup d'ampleur, notamment depuis le virage new country de la programmation. Le but de ce projet est d'offrir un produit musical nouveau, rajeuni et attirant pour la jeune clientèle. En visitant plusieurs salles de spectacle, nos artistes deviennent accessibles à tous, et les spectateurs peuvent profiter de l'expertise du festival pour vivre une soirée Saint-Tite à une autre période de l'année», explique le directeur général du festival Pascal Lafrenière.