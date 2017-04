Le FestiVoix livre une grande partie de sa programmation

On a ainsi pu apprendre que le 30 juin, Bobby Bazini foulera la grande scène et qu'il y sera précédé par Valérie Carpentier.

Les Trois Accords seront également de la fête musicale trifluvienne le 1er juillet avec Mordicus, le groupe auquel on doit la chanson thème de l'édition 2017 du FestiVoix, en première partie.

Parlant de première partie, on a appris que c'est le groupe Les Dales Hawerchuck qui assurera la première partie du spectacle du groupe Billy Talent le 2 juillet.

Un programme double québécois sera présenté le 6 juillet avec Karim Ouellet et Alex Nevsky. Le lendemain, au tour du duo rock Leboeuf Deschamps d'occuper la grande scène dans un programme double qui mettra aussi en vedette un hommage au groupe The Eagles avec The Long Run.

Finalement, Valaire assurera la première partie du spectacle de Marc Dupré qui clôturera l'événement le 9 juillet. Ces noms s'ajoutent à ceux, déjà annoncés, de Michel Fugain (8 juillet), Éric Lapointe (29 juin) et 2Frères (5 juillet).

Du côté de la scène du monastère des Ursulines, on a annoncé la présence de Mario Pelchat (30 juin), Fabiola Toupin (1er juillet), Cindy Bédard (2 juillet), les Soeurs Boulay (5 juillet), Richard Séguin (6 juillet), The Franklin Electric (7 juillet) et Yann Perreau (8 juillet) qui viennent s'ajouter à Louis-Jean Cormier qui inaugurera la scène le 29 juin et Marie-Josée Lord avec Quartango qui en clôturera les activités 2017.