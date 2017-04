Harmonie de La Tuque: la musique de film à l'honneur

«L'expérience a été vraiment trippante autant pour eux que pour nous. La préparation autant que le concert avait bien fonctionné. On s'entendait très bien [...] On a vraiment eu que des bons commentaires l'an dernier», a souligné Janie Boucher, présidente de l'Harmonie de La Tuque.

La troupe latuquoise sera accompagnée des harmonies et du groupe MVT de l'école secondaire Champagnat. De plus, l'animation sera assurée par des jeunes qui amèneront un vent de fraîcheur au concert.

Le spectacle se déroulera sous le thème de la musique de film et d'émission de télévision de toutes les générations.

«Il va y avoir certainement des classiques, mais aussi de la musique de film plus actuelle que les ados nous ont proposée. Ils jouent nos vieilles affaires, et nous on embarque dans leur affaire qu'on découvre en même temps. C'est gagnant-gagnant», estime Janie Boucher.

L'association permet également à l'Harmonie de se faire connaître auprès des jeunes musiciens.

«On pratique ensemble. Ça leur permet de voir que nous ne sommes pas des vieux plates. C'est souvent l'image qu'ils ont», lance-t-elle en riant.

On espère d'ailleurs que certains jeunes vont migrer vers l'Harmonie dans les prochaines années.