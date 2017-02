Les arts en bref

Le Nouvelliste Nicolet en photos

Doté d'un nouveau logo réalisé par un artiste local, Claude Demers, le Rendez-vous des souvenirs nicolétains organise une exposition de photographies sur Nicolet le samedi 4 mars, à 15 h 30, au restaurant Pub Le Houblon, Place Doyon, au 1459, boulevard Louis-Fréchette, à Nicolet. Les photos seront exposées pendant tout le mois de mars avant de se retrouver à la galerie du député Donald Martel, les 25 et 26 mars. Une autre activité est prévue en juin au Galoto, impliquant une autre artiste locale, Diane Lévesque.

Marco Calliari chez Pacini

Marco Calliari présente son 5e album intitulé One Night en tournée dans le cadre d'un rendez-vous musical intimiste dans les restaurants Pacini de la province. Il sera à celui de Shawinigan le 8 février et à celui de Trois-Rivières le 9 février. Pour ce qui est de son nouvel album, il sera disponible chez les disquaires à compter du 24 février.

Les impayables vendredis

Dans le cadre de sa formule des impayables vendredis, le 10 février, le Conservatoire de musique de Trois-Rivières présentera Jean-Luc Therrien et Tristan Savella, pianistes. Ils interpréteront Schumann et Mozart. L'entrée est libre et le concert débutera à 19 h.

Musée Pierre-Boucher

Le Musée Pierre-Boucher invite les artistes créateurs à soumettre leur candidature pour l'expo-vente Petits formats - Coups de Coeur 2017. L'exposition concerne les toiles, les sculptures, bijoux, etc. Le dossier numérique de candidature doit inclure une documentation visuelle de leur plus récente production et un curriculum abrégé. Dix artistes seront sélectionnés. Le coût de participation est de 100 $ et l'espace disponible est de 6 pieds par 6 pieds dans la salle Gaston-Petit. Le musée ne percevra aucun pourcentage sur les ventes. Les artistes intéressés doivent faire parvenir leur dossier uniquement par courriel au secretariatmusee@ssj.qc.ca avec mention Dossier d'artiste, Petits Formats-Coups de Coeur 2017.

OSTR

Dans le cadre de son concert Airs sacrés et baroque français, le quatuor de flûtes traversières La flûte enchantée interprétera les oeuvres de Bach, Rameau, Lully, Boismortier et Haendel dans le cadre de la série Musique à St. James le dimanche 12 février à 15 h. Le quatuor se distingue par l'originalité de ses arrangements, sa virtuosité et les sonorités des flûtes. Les billets pour ce concert présenté au centre d'art des Récollets-St. James sont disponibles par la billetterie de la salle Thompson.

Pierrot Fournier en spectacle