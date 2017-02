Place aux finales locales de Secondaire en spectacle

On calcule que plus de 450 jeunes artistes y participeront sur scène sans compter la centaine et plus qui assureront l'encadrement technique ainsi que l'animation de chacune des soirées ce qui représente une participation de quelque 650 jeunes.

Lors de chaque finale, on sélectionnera deux gagnants qui représenteront leur établissement scolaire lors d'une des deux finales régionales qui seront présentées les 28 et 29 mars prochain au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Le public est invité à venir assister à chacune de ces soirées.

C'est l'école secondaire des Chutes qui ouvrira le bal le vendredi 10 février.

Le mercredi 15 février, ce sera au tour des écoles secondaires L'Escale et du Rocher.

Le vendredi 17 février, on pourra voir les élèves de l'école secondaire Champagnat à La Tuque. Le mercredi 22 février, on se tournera vers le Collège Marie-de l'Incarnation et l'école Chavigny alors que le vendredi suivant, le 24 février, ce sera au tour de l'école secondaire Paul-Le Jeune de Saint-Tite.

Le lendemain, l'action se déroulera du côté de l'Institut secondaire Keranna.

L'école secondaire Le Tremplin présentera sa finale le mercredi 1er mars alors que le jeudi 2 mars, trois écoles présenteront la leur: le Séminaire Saint-Joseph, l'école secondaire Val-Mauricie et l'Académie les Estacades/Collège de l'Horizon.

Finalement, la dernière de ces finales sera celle du Séminaire Sainte-Marie qui aura lieu le vendredi 17 mars.