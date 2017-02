Coop Émergence: à l'aube de ses 10 ans

(Trois-Rivières) La Coop Émergence est toujours là et prête à échafauder de nouveaux projets. Il est vrai que le regroupement formé de musiciens et de chanteurs de la région connaît un parcours en dents de scie, composé de périodes effervescentes et de creux tranquilles.

Selon Jean-François Vigneault, nouveau président du c.a., 2017 s'inscrira dans la colonne des bonnes années.

«En fait, on se demandait si on allait survivre jusque-là. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a eu des années où on était très dynamique, on a eu plusieurs vitrines. Il y a eu Fabiola Toupin qui a été présidente pendant un certain temps et après, il y a eu un petit down. David Robert a repris la présidence et a mené plusieurs projets qui se terminent. On prend la balle pour l'amener encore plus loin pour continuer notre projet, mais également préparer notre 10e anniversaire [en 2018]», déclare le membre du groupe Bradycardie.

La célébration de cette décennie d'activité est d'ailleurs au coeur des projets du nouveau président. Parmi ceux-ci, une tournée de ses membres dans la région et un CD de compilation font partie des idées qui mijotent.

«Le but est de célébrer la concrétisation de cette réussite-là. Il n'y a personne qui fait de l'argent avec la Coop. Le but est de se rassembler et d'être une force d'union. Dans notre petite société mauricienne, les artistes sont très solidaires et c'est le fun de créer une entité pour rassembler tout ce monde-là.»

Au nombre des succès de la Coop, il y a la Série émergente de la Maison Francis-Brisson qui sera de retour cette année. Des membres travaillent justement à la préparation de la programmation. Il est d'ailleurs encore temps de se manifester d'ici la mi-février si l'envie de profiter de cette occasion se fait sentir. «C'est une opportunité de jouer dans des conditions professionnelles devant un public attentif.»

Si le hasard a voulu que les activités des dernières années se déroulent autour de Shawinigan, la volonté est de rassembler tous les artistes de la région. «Ce serait le fun de gérer des spectacles à Trois-Rivières, par exemple, d'avoir de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats.»

C'est d'ailleurs un autre des mandats que s'est donné Jean-François Vigneault, augmenter le nombre de membres, mais surtout le faire en élargissant le territoire de recrutement. «En Mauricie, c'est tellement une grande famille de musiciens. Mon défi, c'est de rallier tous les musiciens de Trois-Rivières, Mékinac, Maskinongé. On veut des nouveaux groupes, du nouveau monde.»

«Le milieu de la musique est tellement difficile, c'est une jungle. Il faut créer les opportunités. C'est une coopérative artistique où on se réunit tous pour faire des projets», mentionne le nouveau président qui précise que la Coop Émergence ce n'est pas une «agence de booking».