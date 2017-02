Les arts en bref

L'entrée est gratuite pour les membres et de 5 $ pour les non-membres.

Parmi eux, les pianistes Martin Harvey et Pierre-Marc Carbonneau, le jeune ténor Guillaume Beaudoin et la Chorale Gospel InterCD. La soirée, qui se tiendra au Centre d'art des Récollets Saint-James le 11 février à 20 h, sera animée par le comédien Sylvain-Alexandre Lacas.

Dans le but de souligner le 15e anniversaire de l'école de chant Voix multiples, la fondatrice Odette Beaupré organise un concert pour l'occasion où elle s'entourera de nombreux artistes et élèves de son école.

Le tirage aura lieu le 1er mars 2017 et s'adresse à tous les abonnés, sans distinction d'âge. Ceux qui veulent en profiter pour s'abonner à la bibliothèque peuvent le faire du même coup. Il suffit d'apporter avec eux une preuve de résidence comme un permis de conduire ou une facture d'Hydro-Québec.

Sous le thème «Février mois Coup de coeur», les abonnés de la bibliothèque H.-N.-Biron de Nicolet sont invités à partager leurs coups de coeur littéraires et courir ainsi la chance de gagner un panier rempli de petites douceurs nicolétaines.

Le concert thématique des Petits Chanteurs de la Maîtrise du Cap sera présenté le 25 février à 19 h 30. La Maîtrise, dirigée par Claire Bisaillon, présentera son concert intitulé Le Petit Prince.

Plus de cent chanteurs seront accompagnés de cinq musiciens lors de ce spectacle présenté au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Les billets sont offerts en prévente jusqu'au 23 février au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants de 17 ans et moins.

On peut se les procurer aux bureaux de la Maîtrise (819-691-2501 # 2), au Centre de pianos mauriciens (819-374-7222) et aux Moulins La Fayette du 450 Vachon, secteur Cap-de-la-Madeleine et 6305 rue Corbeil, secteur Trois-Rivières-Ouest. À la porte, le jour du concert, les billets seront vendus 25 $.