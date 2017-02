Un monde monstrueux et virtuel

(Shawinigan) À sa troisième édition, le Festival interglacial de la BD et des univers givrés de Shawinigan semble avoir trouvé sa voie.

Après deux premières années où l'événement offrait diverses activités liées majoritairement à la bande dessinée, le directeur général de Culture Shawinigan a décidé de voir plus grand et plus fantastique en 2017.

Si la bande dessinée a toujours une place importante, la portion liée à la sculpture offrait un spectacle bien différent de l'année dernière. Un monstre de 18 pieds fabriqué en mousse, mais qui ressemble à s'y méprendre à de la neige, a été installé sur la place du Marché sur la 5e avenue. Une fois la nuit tombée, la structure devient encore plus spectaculaire puisqu'elle est recouverte de peinture phosphorescente et entourée de projections.

«J'étais très inquiet pour le monstre, mais je ne le suis plus du tout. Même quand il n'est pas éclairé, les gens prennent des photos. Ça se retrouve directement sur Facebook. La nuit, au blacklight, c'est impressionnant. On a notre activité qui sort de la norme et qui fait partie du Québec Original», souligne M. Perro.

L'événement est actuellement confiné à l'espace étroit de la place du Marché, mais le concepteur aimerait bien que les gens passent encore plus de temps à l'extérieur. Des monstres, il pourrait bientôt en surgir aux quatre coins du centre-ville de Shawinigan.

«Au bout de cinq ans, nous pourrions avoir une vingtaine de monstres, et tu te retrouves avec une activité qui attire le Québec en entier. Les gens vont dire: ''Venez à Shawinigan, les monstres attaquent la ville''», mentionne Bryan Perro, qui rêve d'accrocher l'un d'eux au clocher de l'église située sur la 3e rue de la Pointe.

«On tire un peu partout en lien avec les univers givrés. C'est un terme qui est sans limites. Nous sommes maintenant à l'étape de consolider. La première et deuxième année, c'était correct, mais après trois ans, je pense que nous avons trouvé notre cible.

Les deux premières années, je me disais que ce n'était pas ça. L'oeuvre l'an dernier était au sol, avec la neige, c'était problématique... c'était magnifique, mais ce n'était pas ça. Ça n'attirait pas les familles», ajoute-t-il en soulignant qu'avec le spectacle Dragao à la Cité de l'énergie, l'offre fantastique est disponible à l'année à Shawinigan. «On commence à avoir un axe de développement.»