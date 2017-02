Les arts en bref

Les étudiants universitaires peuvent aussi profiter d'une expérience scénique professionnelle dans le cadre de l'UQTR en spectacle.

La 13e finale locale qui se tiendra le 22 février prochain à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture réserve d'ailleurs plusieurs nouveautés. Par le biais de cette activité, l'UQTR en spectacle, membre du réseau Univers-Cité en spectacle, poursuit l'objectif de soutenir la relève artistique de la région.

Cette relève se révélera dans les disciplines du chant, de la musique, de l'humour, de la danse et de la magie et sera évaluée par un jury composé d'Alexandre Dostie, poète et cinéaste trifluvien, Jonathan Côté, étudiant à l'École nationale de l'humour, et Marc Thivierge, conseiller artistique.

Des joueurs de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières animeront la soirée avec des numéros sous le thème «Tous nonos!»

De plus, la soirée sera, pour la première fois, certifiée Événement écoresponsable par le Comité en développement durable de l'UQTR.

Les billets au prix de 10 $ pour les étudiants et de 15 $ pour l'admission générale seront disponibles à compter du 6 février sur le site www.enspectacle.ca ou au téléphone 1 866-416-9797.

Pour plus d'informations, on peut consulter la page Facebook d'UQTR en spectacle.